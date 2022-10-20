直擊二十大北京維安強力升級　「媒體提前3天閉環」創史上最早紀錄

記者任以芳／北京報導

中共二十大閉幕倒數計時，公安部黨委委員許甘露昨19日總結習近平過去十年治安政績稱，「當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一」，這句話也讓大陸民眾很有感，尤其是北京市民和採訪二十大中外媒體。相比疫情後的「兩會模式」，二十大維安規格全面升級。《東森新媒體ETtoday》記者搭乘「閉環接駁車」觀察新聞中心內、外不斷增加警力部署，路邊都是保全、便衣站崗，甚至抽查來往民眾證件。中外媒體昨被通知「提前三天」閉環，創下最早閉環的紀錄。整座大京城「安全層級」不斷升高，維穩二十大活動順利進行。

中共二十大會議吸引全球2500多名中外記者赴京採訪，關注總書記習近平即將開啟第三任期治國藍圖，以及未來五年大陸經貿、民生、國際外交、兩岸問題等發展動向。不少媒體記者深深感受二十大警力「維安」部署，創下過去所有官方活動最嚴格紀錄。

▲ 二十大媒體閉環區周邊都是保安、公安站崗 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者過去一星期以來，天天搭乘接駁車往來閉環飯店和新聞中心，明顯感受周邊警力全面升級，路邊保安、公安人數增加，幾乎「三步一崗、五步一哨」。

由於二十大召開前，海澱區發生天橋抗議事件，整座北京城警力全面出動執勤，甚至出現新職業「看橋人」。記者「團進團出」採訪時也觀察，每座行人天橋、高架橋上都有穿橘衣或藍衣保安人員，橋下停靠一部公安車，創下大陸官方辦活動史上最嚴維安。

▼ 二十大期間新增加「看橋人」新職業，北京每座天橋部署維安警力。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京市區開始盤查路人，嚴防不法分子鬧事。（圖／記者任以芳攝）

記者甚至直擊臨時路邊盤查，一名男子路過新聞中心外圍，被兩名維安人員攔下，交談後男子低頭找東西，狀似拿出證件。通常這樣場景最常發生於北京政治中心天安門或周邊長安大街，政府機關、外事部門等重要地標，如今連居民樓附近也擴大抽檢盤查。

回顧五年前中共舉行十八大，官方公佈數據中外記者是2700人，比二十大稍微多一店，但記者可自由進出採訪，無需擔心行程被跟蹤，警力部署也比平常再嚴格一些。

但疫情之後，北京對於「維穩、安全」意識明顯提升。二十大開幕式結束後，外媒、港澳台記者獲得17、18日兩天外出機會，陸媒繼續閉環直到大會結束。但除了大會安排「集體外出採訪」，許多外媒或港澳台記者根本不敢踏出「閉環區」，就怕凡走過必留下痕跡，誤觸疫調禁區。

▲ 接駁車每次進出也得安檢。（圖／記者任以芳攝）

不願具名香港媒體私下告訴記者，許多人寧可留在新聞中心，乖乖搭乘接駁車回飯店，到外面走動都要掃「健康碼」，萬一與確診者去過同樣的地方，甚至是時空重疊，必須離開大會，回家七天居家檢疫，等於一切努力泡湯，沒有人敢外出冒險。

即使搭「閉環區」的接駁車也能感受安檢的威力，即使每十五分鐘發車一次，只要進入會場必須重新檢查輪胎、車子底盤等部位，嚴防暗藏「危險」異物。

參加22日二十大閉幕媒體記者從昨19日起禁止外出，提前三天閉環，必須到一中全會新政治局常委23日亮相當天，所有人才能獲得採訪解封，創下史上「最早、最嚴閉環」紀錄。

近幾年，大陸官方對於國內維穩要求緊縮，大陸公安副部長許甘露昨在記者會上回顧十八大以來，十年治安成果。他強調，「當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一」。

記者會上，許甘露多次提及「安全」這兩個字，未來帶動公安機關推進「國家安全」體系。繼續「掃黑除惡」，嚴密防範、打擊敵對勢力的滲透、顛覆、搗亂破壞活動，嚴厲打擊侵害各類違法犯罪活動，捍衛「國家安全」和社會人民安定。

習近平二十大報告也強調，其中第11章專門「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」，作出全面論述與部署推進。強化「國家安全」在十八大並未出現單獨出現，外界分析，未來北京對於內部調控更加緊縮，維穩把控「安全」，成為習後時代「中國式現代化」治國重點之一。