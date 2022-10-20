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中共二十大談外交十年成就　馬朝旭：連續拿下台灣9個邦交國

▲▼ 二十大、外交、外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

▲外交部黨委委員、副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心（20日）上午10點舉行第四場記者招待會，聚焦大陸過去十年外交成果。外交部黨委委員、副部長馬朝旭針對港澳部分說，對外部遏制打壓和無理猜測，開展針鋒相對，堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣9個邦交國，並且有力阻礙外國勢力，干預香港勢力。

記者會發言人有中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭，主題圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。

馬朝旭首先說，新時代成立以習近平同志為核心的黨中央領導中國特色大國外交，開拓進取，攻堅克難，取得了全方位開創性的歷史成就。並且總結過去十年外交工作的五點成果。

他指出，首先，黨對外工作集中統一領導，全面加強黨中央就對外工作，加強頂層設計和戰略文化，黨總攬全局，協調各方的對外工作大協同局面不斷鞏固，對外工作體制機制更加完善。

第二，全方位、多層次立體化的外交布局日益完善。新時代10年，我國建交國總數從172個增加到181個，從世界各國和地區組織建立夥伴關係的數量，從41位增加到113對，推動中俄建立新時代全面戰略協作夥伴關係，提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的正確方向，倡導中歐構建和平、增長、改革、文明四大合同關係，尤其是周邊戰略依托更加鞏固，同廣大發展中國家的團結合作更加密切。

▲▼ 二十大、外交、外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大第四場中外記者會。（圖／記者任以芳攝）

第三，國家主權安全發展利益得到有利的面對外部遏制打壓和無理猜測，開展了針鋒相對，堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個所謂的邦交國。國際社會堅持一份格局，更加鞏固，有力的阻礙外國勢力，干預香港勢力，連續挫敗反華勢力，利用各種問題對中國進行攻擊、抹黑，捍衛了國家利益和民族尊嚴。

第四，中國的國際影響感召力、塑造力顯著提升，以前所未有的廣度、深度、力度參與全球治理，成為維護多邊主義的中流砥柱，一場場主場外交精彩紛呈，一個個中國方案備受矚目，中國負責任大國形象更加深入人心。

第五，服務國家經濟社會發展更加有利有效。從26個國家和地區簽署了19個自貿協定，區域全面。

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