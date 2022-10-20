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不只高端排隊！還有34款疫苗等WHO認證　「衛星5號」拿74國EUA未過關

▲▼未獲世衛EUL疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲未獲世衛EUL疫苗。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

高端保護效益補件期限到月底，若未完成補件恐廢止EUA。衛福部長薛瑞元上午表示，高端不是補得不完整，而是根本還沒送來，「他們要持續努力。」指揮中心指揮官王必勝則說明，指揮中心對廠商都是「公事公辦」，高端正在搜集相關資料，希望他們能如期送件交由專家評估，結果如何「我們不去做預先推測」。

高端昨日自行揭露買家與售價，資料顯示目前唯一買主是指揮中心，沒有其他訂單。在指揮中心買了480萬劑，另贈送20萬劑給指揮中心下，推算平均每劑疫苗價格約754元。不過，指揮中心今（20）日卻嚴正澄清數字錯誤，王必勝更罕見說重話，表示指涉別人貪污要有證據，指揮中心受立法院、監察院、審計部監督，絕對禁得起考驗，希望社會大眾不要被誤導。

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王必勝提到，目前全球共有45款新冠疫苗至少獲得1個國家的EUA認證，但只有11款得到WHO正式的EUL核准，其餘34款都仍在等待WHO審查，在11國取得EUA的高端也是其中之一。

在等待名單中，俄羅斯研發的「衛星5號（Sputnik Ｖ）」雖然獲得74國EUA認證，但依然不被WHO承認；法國研發的VLA2001疫苗也獲得33國EUA，但仍持續在EUL上努力。

王必勝說，上述例子只是想告訴國人，高端遇到的問題並非特例，新冠疫情爆發以來，各國都積極開發自己的疫苗，也希望獲得WHO認證，大家都很努力在做這件事，只是需要一點時間。

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