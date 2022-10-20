次世代疫苗可維持「優秀免疫」至少3個月！　莫德納最新研究結果曝

▲全台莫德納次世代二價疫苗陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

次世代莫德納疫苗陸續開打，而根據美國生物科技公司莫德納發表的最新數據證實，次世代二價疫苗在接種3個月後，對Omicron的保護力比第一代還要高。研究結果也表明，追加劑所提供的優異免疫反應是「持久的」，能夠在今年冬為接種民眾提供重要保護。

根據《衛報》報導，莫德納與輝瑞的次世代二價疫苗是英國國民健康服務秋季強化計畫中的主要推廣核心，英國當局向50歲以上民眾以及容易感染的醫療、護理等工作者提供次世代疫苗，以提供更高的保護力。莫德納英國區總經理休斯（Darius Hughes）表示，二價疫苗追加劑提供了對新冠病毒的最佳保護。

莫德納次世代疫苗能同時防止感染新冠原始病毒株與Omicron變異株BA.1，而根據莫德納公司指出，作為第4劑疫苗注射時，無論先前曾經感染過多少次新冠肺炎，二價疫苗對BA.1所產生的抗體水準都高於第一代疫苗。數據也顯示，接種次世代疫苗後，高水準的抗體反應至少可以持續3個月。

▲莫德納最新數據顯示，二價疫苗能提供高標準免疫至少3個月。（圖／路透）



根據莫德納19日發布的新聞稿，該公司研究結果表明，次世代疫苗對於新變種BA.4、BA.5的保護力也比初始疫苗來得更高。

儘管相關研究結果讓人對次世代疫苗更有信心，但目前尚不清楚這些二價疫苗是否能對在未來幾個月可能引發新一波感染的新Omicron變種病毒株有一樣高的保護力。英國目前的主流毒株為BA.5，但衛生官員仍擔憂，BQ.1.1、BF.7以及BA.2.75.2等新變異株會逃避接種疫苗或感染之後所獲得的抗體。

倫敦帝國理工學院免疫學家奧特曼教授（Danny Altmann）表示，針對BA.1的次世代疫苗能夠有效對抗BA.5，但是還需要更多細節來了解這種保護能夠持續多久。不過他仍強調，「次世代疫苗依舊是非常有益。」

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