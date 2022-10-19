百萬高端戰士赴日要補打！胸腔醫質疑：國家花錢幫高端善後？

▲指揮中心提接種高端疫苗、有出國需求的民眾補打方案。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

指揮中心19日公布高端疫苗的補打方案，若是接種高端疫苗，又有出國的需求，可以補打其他廠牌的疫苗，且每種廠牌都能選擇。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰質疑，為何國家要花這麼多錢、資源，來替高端善後處理，「這些都是納稅人的錢。」

指揮中心19日表示，即日起開放已接種高端疫苗、且有出國需求的民眾，補打其他廠牌的新冠疫苗，目前第一劑接種高端疫苗的人口約為100萬人、接種3劑高端的民眾則有30萬人，因此預估需要補打的人約落在30萬到100萬之間，若有出國需求，可以出具相關文件，接種我國核准專案輸入的新冠疫苗。

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▲蘇一峰質疑，為何國家要浪費資源來替高端善後。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）



指揮中心說明，接種高端疫苗以外廠牌的第一劑、第二劑疫苗視為基礎劑，需要與前一劑間隔至少28天以上，第三劑則視為追加劑，與前一劑要相隔至少84天。而按照這個時間換算，若3劑都要補打，約要花上近4個月的時間。

對此，蘇一峰在臉書提出質疑，打完3劑高端疫苗的成本，約需要3,000多元，他身為防疫第一線醫護人員，接種的疫苗是「AAM」，疫苗成本只有5、600元，「為什麼國家要花這麼多錢和資源替高端疫苗善後處理？」

蘇一峰表示，花5、600元就能得到足夠的保護力，結果政府現在還要投入更多資源，來幫高端進行善後，「這些都是納稅人的錢。」

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