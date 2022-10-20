陳時中28.8%領先蔣萬安26.9%　吳思瑤：擁有最死忠的鐵粉

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

年底九合一大選倒數37天，根據媒體20日公布最新民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中支持度28.8%、國民黨台北市長參選人蔣萬安26.9%、無黨籍台北市長參選人黃珊珊20%。對此，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤表示，民調結果顯示陳時中擁有最死忠的鐵粉，這部分奠基於組織佈建及空戰展現高戰力，對比蔣萬安的「沒有政策」，柯規黃隨「沒有好政策」，陳時中負責任地提出超過170項政策，有利爭取市民認同。

吳思瑤今天下午以「陳時中的實，蔣萬安的空，黃珊珊的虛」撰文表示，陳時中擁有最死忠的鐵粉、最豐沛的組織後援，是底氣最強的候選人，從民調來看，非常欣賞陳時中者是黃珊珊的兩倍、蔣萬安的1.7倍，顯示陳時中的鐵桿支持者最多。

吳思瑤直言，陳時中的鐵桿支持者最多這部分毫無僥倖，因為其團隊組織佈建確實最全面、最綿密，除了成立12區後援會、與28位議員兩階段舉辦見面會及聯合競總成立，積極勤走超過30多個市場商圈、6梯次路口拜票，都有效凝聚鞏固綠營基層支持者，此外，團隊3個月來已成立30場百工百業各類後援會系統，積極往跨政黨、跨領域的社會力拓展；社群部分，陳時中的聲量一直最高，空戰也展現高戰力。

吳思瑤指出，幾個月來藍白陣營不斷操作抹黑，選舉偏離正軌，人民已厭惡政治口水的負面選舉，藍白聯手攻擊陳時中，將「負負得正」自食惡果。她說，對比陳時中已提出近20個領域、超過170項政策，政見內涵最多元、最深入、最專業，與蔣萬安的「沒有政策」，柯規黃隨「沒有好政策」，已形成明顯區隔，有利於爭取市民認同。

此外，對於近期台北市風災成為選戰焦點，吳思瑤解讀，民調反應，不滿意台北市長柯文哲災情處理的民眾高達39.8%，非常不認同者20.3%是非常認同4.8%的4.2倍，幾天下來，蔣萬安「選舉跑第一、救災慢N拍」形象受到批評，柯文哲「選舉好熱血、救災好冷血」的態度引發爭議，而黃珊珊第一時間與柯聯手甩鍋市民、「難道要1人做8萬人的事」的狡辯更遭受負評。