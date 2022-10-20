柯文哲合體鍾東錦　柯建銘：為了謀求總統大位

▲立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦預計20日參訪台北市政府，並且拜會身兼民眾黨主席的市長柯文哲，引發外界討論。日前槓上柯文哲的立法院民進黨團總召柯建銘，早上受訪時回應，柯文哲是想為參選總統鋪路，想讓台北、新竹、苗栗成為地盤，但黑與白結合就變成灰色，所有行為都會化為灰燼。

事實上，這並非柯文哲與鍾東錦兩人首度合體，鍾東錦8月30日領表登記參選苗栗縣長時，就曾遇上柯爸柯承發、柯媽何瑞英；9月柯文哲赴苗栗時又二度與鍾東錦同框。

柯建銘表示，柯文哲想要謀求總統大位，意圖把台北、新竹、苗栗當成他的地盤，大家都看得懂，可是黑白結合，最後變成灰色，所有行為都會化為灰燼，無法達到目的，「柯文哲跟民眾黨過去強調的價值在哪裡？」

柯建銘也說，這個問題不是柯文哲要回答，是民眾黨所有人都要給出答案的問題，這種騙取選票所做的行為讓人失望。

日前柯文哲柯建銘才隔空交火，柯建銘17日受訪酸民眾黨新竹市長參選人高虹安、前立委蔡壁如論文爭議已經出現破窗效應，柯文哲不滿嗆「不要把我惹毛了」，「20幾年交情，你打算不要了，是不是？」對此，柯建銘則回應，「阿彌陀佛，我佛慈悲」。