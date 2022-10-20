首位政見結合元宇宙！手機掃一下　虛擬鄭朝方1秒到你身邊



▲鄭朝方總部「竹北願景館」開箱，展示結合AR將「政見元宇宙」推廣群眾。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北市長候選人鄭朝方今（20日）舉辦競選總部開箱記者會，以「竹北願景館」作為核心意象，除了秀出市民用便利貼寫給他的竹北願景，也是全國第一位使用AR科技做政見呈現的候選人，同時，鄭朝方也分享他的「城市專屬調香」，將多年來對竹北的觀察，以在地香材、空間氣味，設計一系列香氛，透過香氛媒介訴說城市議題和願景。

「我是鄭朝方，這是我的虛擬分身…」在鄭朝方競選總部裡，透過手機或平板電腦掃描光標籤，可以看到擴增實境（AR）場景裡的鄭朝方虛擬分身向大家打招呼，同時還可以看到政見資訊球、政見跑馬燈以及播放競選宣傳片的超大型虛擬螢幕。

▲▼鄭朝方示範，以手機掃描光標籤(紅圈)的光碼，政見即可以虛擬方式展現。





除了在競選總部與鄭朝方虛擬分身合照，團隊也已經規畫，在竹北地區完成設置10組光標籤，後續將推出一連串的尋寶活動，讓民眾親身以元宇宙先端科技體驗政見元宇宙。

鄭朝方表示，竹北市是個新興科技城市，不但有高比例的市民從事高科技行業工作，對於新興科技的接受程度也很高，因此率先提出市政全面e化政見，將傳統紙印政見公報，改以網頁方式e化，市民可隨時用手機或電腦看，用虛實融合的方式給選民全新體驗。

今日鄭朝方也以「竹北氣味故事」為概念，分享「城市專屬調香」，將竹北多年的觀察、空間氣味與在地香材，化作一系列香氛，透過香氛媒介訴說城市議題和願景。

▲▼光標籤上有特殊的光碼，利用手機掃入後，即可呈現相關虛擬互動。

▲▼鄭朝方也分享他的「城市專屬調香」，將多年來對竹北的觀察，以在地香材、空間氣味，設計一系列香氛，透過香氛媒介訴說城市議題和願景。

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