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卓越勞工領袖　2022年卓越工會領袖暨會務人員獲獎名單出爐

▲台南市勞工局長王鑫基，公布2022年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基，公布2022年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長王鑫基，20日公布2022年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，卓越工會領袖計有台南市泥水業職業工會理事長施建均等12人入選，卓越工會會務人員有台南市汽車駕駛員職業工會秘書長吳佩于等12人入選。

台南市勞工局指出，計有台南市泥水業職業工會理事長施建均、台南市理燙髮美容業職業工會理事長董林淑琴、台南市鐘錶眼鏡業職業工會理事長黃韜、台南市皮鞋業職業工會理事長吳生賀、台南市文化創意美學職業工會理事長鄭玉娟、台南市勞工團體會務工作人員職業工會理事長李美芬、大台南市水電裝置職業工會理事長王得任、榮星電線工業股份有限公司工會理事長王德雄、大台南園藝花卉業職業工會監事會召集人陳美靜、台南市驗光配鏡人員職業工會監事會召集人吳浩銘、台南市人體彩繪從業人員職業工會監事會召集人周睿如、台南市汽車駕駛員職業工會監事會召集人林昱騰等12人入選。

▲台南市勞工局長王鑫基，公布2022年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外卓越工會會務人員有台南市汽車駕駛員職業工會秘書長吳佩于、台南市各業工人聯合會總幹事黃春蘭、台南市服飾設計職業工會秘書陳祺芝、台南市自行車裝修業職業工會秘書陳玉蘭、台南市鎖匙業職業工會秘書趙惠萍、台南市消防設備職業工會秘書黃郁芳、台南市木工業職業工會秘書鄭玲玉、台南市檳榔包裝加工業職業工會秘書吳淑惠、台南市文化創意美學職業工會會務專員陳幸君、大台南糕餅西點烘焙職業工會總幹事方榮堂、大台南外燴服務工作人員職業工會秘書黃汝滿、大台南人體彩繪從業人員職業工會會務人員魯如玉等12名優秀會務人員獲選。

▲台南市勞工局長王鑫基，公布2022年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，獲選的工會理事長、監事會召集人及會務人員長期以來積極協助本局宣導政令、推行勞政業務，使得市府嘉惠勞工政策得以順利推展，且工會會務人員之優異表現，亦對會員勞工之福利有所增益，值得肯定與鼓勵。

▲台南市勞工局長王鑫基，公布2022年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局將於10月22日星期六上午9時在善化文康育樂中心，舉行「2022年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕、義剪志工表揚活動」，屆時將由市長親臨頒獎177家優等工會、85家甲等工會、12名卓越工會領袖、12名卓越會務人員及170位修繕、義剪志工代表，表達感謝工會無私奉獻並肯定工會與市府團隊一起努力的卓越成果，共同實現偉哲市長一同打造「希望家園、快樂城市」的施政願景，讓臺南市成為幸福之都。

勞工局長王鑫基特別感謝台南市文化創意美學職業工會鄭理事長長期帶領工會致力於義剪活動，讓心智身障大朋友以全新的髮型迎接更絢麗的生活，以愛的初心圓滿社會每個角落；也嘉許台南市服飾設計職業工會陳秘書未來能攜手會員一起精進辦訓品質，更提升轄內辦訓單位的能量，期盼社會大眾更多人能共襄盛舉，齊心打造臺南成為「希望家園、快樂城市」。

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