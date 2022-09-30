他生病請特休被要證明「又不是請病假！」2派戰翻　勞動部解答了

▲員工擁有特休是法定的勞工權益。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

依照勞基法規定，勞工工作滿一定期間，就應該給予特別休假，而勞工也可以自由運用特休假。不過一名網友表示，他因身體不舒服向公司請了特休假，不料公司卻不斷向他索取相關證明，讓他相當傻眼，「我請的又不是病假而是特休」。貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他近日因身體不舒服因此向公司請假，但公司卻一直跟他要證明，「我感冒除非很嚴重，否則都是多喝水加休息而已，是要怎麼證明？而且我請的又不是病假而是特休。」他補充，公司不管是事假還是病假都是請特休，事假肯定都是提前請，但病假或臨時突發狀況當然也只能當天請。

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▲原PO附上相關條文，質疑公司為何向他索要證明。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO也在文中附上特休相關資訊，希望網友可以為他解答。對此，不少網友紛紛留言「請特休不用管他」、「特休還要提前請的公司不要待好了」、「特休不用證明啊…我們公司特休連事由都直接寫『特休』的」、「特別想休假，就請」、「特休不需要理由啊，你們公司很摳」、「特休是勞工權，老闆要證明代表這老闆有問題，快逃」。

不過，也有網友指出，「正常公司請特休要提早，然後要有代理人工作交接，沒聽過臨時請特休的」、「特休是要提前申請，不是嗎？」、「特休要提前請啊！臨時請的為事假，如果忽然生病要請假，就是提出證明請病假，除非公司願意讓你用特休啊」、「我遇到的公司、至少要求一個星期前安排才能請特休，所以臨時不給請的話…覺得可以接受」。

事實上，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛先前就解釋，特休假的部分，其實是員工可以自行決定要休哪一天，雇主基本上是不能強制規定勞工要休哪天，不過勞基法第38條第2項規定，「雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整。」若雇主無法證明該勞工請特休會對公司營運造成重大影響，則還是以勞工排定之休假日期為準。

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