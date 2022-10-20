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乳癌防治「逗陣來」　定期篩檢揪癌防治才無礙

▲奇美醫學中心提醒女性注意自身乳房健康，特舉辦國際乳癌防治月「姊姊妹妹約起來，快樂乳篩逗陣來」活動，邀請所有的女性朋友相約姊妹們一起來個健康約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心提醒女性注意自身乳房健康，特舉辦國際乳癌防治月「姊姊妹妹約起來，快樂乳篩逗陣來」活動，邀請所有的女性朋友相約姊妹們一起來個健康約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

45歲陳小姐，第一次使用政府補助進行乳房X光攝影檢查，因報告篩檢異常通知，回診後進一步診斷結果為乳癌原位癌，經手術治療後，預後良好，目前僅需服用抗賀爾蒙藥物及定時回診追蹤。

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奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴說明，10月份為國際乳癌防治月，國內外知名團體及人士紛紛別上粉紅絲帶或透過公益捐款，倡導乳癌防治的重要性；奇美醫學中心提醒女性注意自身乳房健康，特舉辦國際乳癌防治月「姊姊妹妹約起來，快樂乳篩逗陣來」活動，邀請所有的女性朋友相約姊妹們一起來個健康約會；乳房X光攝影檢查預約專線06-2812811轉分機53290。

▲奇美醫學中心提醒女性注意自身乳房健康，特舉辦國際乳癌防治月「姊姊妹妹約起來，快樂乳篩逗陣來」活動，邀請所有的女性朋友相約姊妹們一起來個健康約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據國民健康署2019年癌症登記報告發佈的資料顯示，婦女癌症當中，乳癌發生率為女性癌症第一名，死亡率排名第2位；2019年診斷出14856名乳癌個案，平均約每35分鐘就有1名女性罹患乳癌。由此可見，乳癌對於女性健康的重要性。政府針對45歲以上至未滿70歲婦女（民國41年至66年出生者）及40歲以上至未滿45歲且二親等具乳癌家族史（民國67年至71年出生者）婦女補助每2年1次乳房X光攝影檢查，希望透過早期篩檢，早期發現來降低乳癌死亡率。

奇美醫學中心社區發展組暨癌症篩檢站專員王美仁說，國健署資料顯示每年約有86萬人進行乳房X光攝影檢查篩檢服務，透過篩檢發現4000多名乳癌病人；奇美醫學中心2017至2021年5年來，總共有32979名女性朋友接受乳癌篩檢，篩檢異常為3143名，報告異常的女性朋友中，每10至14名就有一名乳癌病人；5年來共計發現266名乳癌病人，及早發現及治療，也讓無數家庭免於龐大的負荷。

王美仁指出，乳房X光攝影是目前實證上最有效的乳癌篩檢工具，根據國民健康署公布的資料當中顯示，大規模乳癌篩檢可降低41％的乳癌死亡風險，並下降30％的晚期乳癌發生率；每年透過經篩檢發現的乳癌個案中有超過6成是早期乳癌；而新診斷的早期乳癌5年存活率可超過95％，晚期乳癌5年存活率則降為33%，由此可見，定期接受乳房X光攝影檢查，確實可達到早期發現、降低死亡率的目的。

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關鍵字：

乳癌篩檢防治

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