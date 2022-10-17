新冠疫情近3年大腸癌篩檢下降2成　定期篩檢保安康

▲大安婦幼醫院胃腸肝膽科主任陳建安，呼籲民眾定期進行糞便潛血檢查，高風險有症狀者應做大腸鏡檢查，以利及時診斷把握治療黃金期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

49歲李小姐因長期下腹悶脹，近幾個月又有大便習慣改變情形，前往大安婦幼醫院求治，經大腸鏡檢查發現乙狀結腸有兩顆1公分左右瘜肉，經胃腸肝膽科主任陳建安執行內視鏡瘜肉切除，證實是大腸腺瘤，若即時不處理將來進展成大腸癌的機會相當高。

陳建安主任指出，根據國民健康署的統計，大腸癌已經連續十幾年蟬聯癌症發生率第1名2019年癌症登記資料顯示大腸癌發生人數為17302人，平均每30分鐘就有1人罹患大腸癌，大腸癌死亡率亦長年高居癌症死亡率第3名。大腸癌的病人約有2成與遺傳跟基因有關，其餘約8成和生活習慣等因素相關。如：年紀（通常大於50歲，但不是年紀輕就不會有大腸直腸癌）、大腸癌或瘜肉病史、慢性發炎性腸道病史、遺傳性非瘜肉症、家族性多發性瘜肉症候群等。與生活型態相關者，如嗜食低纖維高脂肪飲食、肥胖、運動不足、抽煙及喝酒等，都是大腸癌的危險因子。

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早期大腸直腸癌可能沒有症狀，因此早期從症狀去診斷大腸直腸癌並不容易，此時可以靠糞便潛血來做初步的篩檢。隨著腫瘤越來越大，有可能會有下列症狀出現：腹痛。排便習慣改變：突然或逐漸發生腹瀉或便秘。糞便型態改變：如形狀變細成條狀、解血便及黏液便。體重異常減輕、食慾不振、摸到腹部腫塊。虛弱易疲倦，不明原因的缺鐵性貧血。

一般來說，發生在右側的大腸癌（近端大腸：盲腸、升結腸），由於大便性狀相較液態，症狀比較不明顯，常見症狀像是腹脹，或是只有大便潛血反應呈現陽性；發生在左側大腸（遠端大腸：降結腸、乙狀結腸、直腸），症狀比較明顯，常見腹痛、解血便或大便習慣改變情形。 一旦出現上述症狀且未改善，切勿以為只是一般的腸胃炎或是痔瘡出血等輕症，而延遲就醫。

由於大腸癌早期症狀不明顯，國健署有提供50至74歲民眾每2年1次免費糞便潛血檢查，糞篩目的是希望在臨床病兆變為明顯前，找出可能的腸道病變或大腸癌之高風險族群，以期及早治療。在台灣，糞篩陽性者罹患大腸癌的風險為一般族群的15至25倍，有50％有瘜肉、5％已經是大腸癌。如糞篩陽性，建議於半年內接受大腸鏡檢查，以期及時阻斷癌前病變及癌症的進展。實證醫學證實，定期糞篩可降低35％，大腸癌死亡率，減少29％晚期大腸癌的發生率。

因受到新冠肺炎疫情影響及醫院醫療量能降載，民眾前往醫院接受篩檢的意願降低，近3年糞篩便潛血檢查減少約2成，糞篩異常轉介做大腸鏡減少6％！然而癌化不會因為疫情而減緩進程，若篩檢異常未及時接受大腸鏡檢查，超過半年才做大腸鏡其大腸癌風險增加3成，若超過1年以上才接受大腸鏡檢查，罹患進行性大腸癌風險更高達2.8倍！一直未接受大腸鏡檢查，死亡風險將增加64％！

陳建安主任呼籲民眾，平時養成良好飲食習慣，減少高脂低纖維及加工食物的攝取，適量運動控制體重，不久坐及戒菸戒酒，並定期進行糞便潛血檢查，高風險有症狀者需就醫，與醫師討論是否需做大腸鏡檢查，及時診斷、把握治療黃金期，才能「腸腸」久久、「腸」保安康！