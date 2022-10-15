女珠寶商罹癌又轉移淋巴、肺　「坐在公園哭」暖心醫助渡低潮

▲10月是國際乳癌防治月，乳房外科名醫劉良智（右二）日前邀請乳癌病友分享抗癌的心路歷程。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

10月是國際乳癌防治月，乳房外科名醫劉良智日前邀請乳癌病友分享抗癌的心路歷程，其中一位48歲林小姐為珠寶商，她坦言，獲知罹癌又轉移淋巴、肺部後情緒崩潰，曾經一個人坐在公園哭，後來劉良智鼓勵她「僅是身上一個小零件壞掉，修復就好！」給她鼓勵及信心，加上新標靶藥物上市，讓她重生。

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▲女珠寶商去年發現肺部轉移，右肺有嚴重積水，接受雙標靶藥物出現抗藥性，讓她相當受挫。（圖／記者游瓊華攝）

劉良智指出，林女在2019年發現罹患HER2陽性轉移性乳癌，右邊胸部長出雞蛋大的腫瘤還轉移淋巴，曾接受第一線雙標靶藥物治療失敗後，接續二線治療。原以為已抗癌成功，未料去年追蹤時竟發現出現肺部轉移，接受雙標靶藥物後沒多久出現抗藥性，第二線藥物治療又不見改善，今年5月右肺嚴重肺積水，讓她幾乎無法呼吸。

劉良智提到，林女透過新的標靶藥物治療後兩個月，身體狀況大幅改善，沒有掉髮，也能正常生活出遊，上個月重回職場。林女也在現場跟女兒說，「不好意思，媽媽把妳的嫁妝花掉了！」也承諾會再把女兒的嫁妝賺回來。

知名電視主播劉芯彤也到場分享抗癌心路歷程，她強調，「信心」對於乳癌的防治也是非常重要，當然也要聽從醫生的指示、相信醫師，願意接受治療，就會有重生的機會。