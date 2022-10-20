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自己財產自己護　生達、生展、生泰公司企業義消成軍

▲台南市消防局於20日上午9時許，在生達化學製藥公司，舉行生達、生展、生泰公司企業義消聯合成軍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局於20日上午9時許，在生達化學製藥公司，舉行生達、生展、生泰公司企業義消聯合成軍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於20日上午9時許，在生達化學製藥公司，舉行推動轄區消防列管場所「自己財產自己護，即時消災才是福」民力召募計畫，生達、生展、生泰公司企業義消聯合成軍典禮。

▲台南市消防局於20日上午9時許，在生達化學製藥公司，舉行生達、生展、生泰公司企業義消聯合成軍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次民力召募為推動轄內列管場所之企業公司，推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，當火災發生時，不需等消防隊人車到達，即可藉此自主消防能力進行初期救災，形似第一線消防救災，即時抑制火災，避免財產損失，亦能讓公司正常營運。因此，消防列管場所建立義勇消防民力之自主火災搶救機能是有其必要性。

▲台南市消防局於20日上午9時許，在生達化學製藥公司，舉行生達、生展、生泰公司企業義消聯合成軍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲成軍儀式中表示，首先向與會的廠商代表對市府的關心、支持與鼓勵表達最深的感謝，為有效提升轄區列管場所災害預防及搶救能力，藉由生達化學製藥公司、生展生物科技公司及生泰合成工業公司推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，提升場所員工自主的救災能力，並藉由場所自身防護能力來應變突發火災狀況，第一時間能有效抑制火災，防止災情擴大，進而避免於因火災造成財務損失及停工損失，即時發揮迅滅火災於無形之效果，達到公共安全，讓社會更安定。

▲台南市消防局於20日上午9時許，在生達化學製藥公司，舉行生達、生展、生泰公司企業義消聯合成軍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局李明峯局長表示，消防局在義消基本訓練48小時課程中提供各式災害預防、災害搶救等專業技能，鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，如公司行號及市民對於參加義勇消防隊加入資格有相關問題，可至所轄就近消防分隊詢問，歡迎各位一同加入義勇消防隊行列，一起守護我們的家。

▲台南市消防局於20日上午9時許，在生達化學製藥公司，舉行生達、生展、生泰公司企業義消聯合成軍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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