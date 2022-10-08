水族心、消防情　宗洋水族有限公司企業義消成軍

▲台南市消防局第五大隊，8日上午於「玄天守護、歸仁平安」園遊會暨政令宣導活動中，辦理宗洋水族有限公司企業義消成軍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，8日上午於「玄天守護、歸仁平安」園遊會暨政令宣導活動中，辦理宗洋水族有限公司企業義消成軍典禮，現場新加入的義消各個精神抖擻，整齊劃一的節奏穿上消防衣、帽、鞋及手套並將消防水帶接上象徵性的瞄子，代表著他們將從今日起於工作領域增加「義消」的任務。

宗洋水族有限公司董事長王壹郎，目前擔任台南市消防局第五大隊消友會副處長及保西義消分隊顧問團長，亦擔任中華民國水族類商業同業公會理事長、國際獅子會分區主席、青鯤鯓朝天宮主任委員及媽廟派出所警友站站長等，熱心社會公益及積極從事地方事務，該公司目前生產各式水族箱及相關配件，廠房面積約1500坪，員工100人，產品客戶遍及全球，王董事長平日非常照顧員工，員工福利佳，近來編列經費提供員工健檢。

此外，他十分挺消防人員，對本身工廠消防設備亦特別重視。此外，亦時常加強員工演練自主應變，藉以提昇員工救災技能，另對於廠內工安人員要求可燃物的存放安全及避難逃生通道暢通也非常重視。王董事長表示企業社會責任已是檢視企業經營成功與否的主流意識，以積極具體行動救人，就是盡到企業社會責任的方式。

台南市消防局局長李明峯表示，這次企業義消招募獲得宗洋水族有限公司董事長王壹郎支持，讓7名企業員工加入義消，不但對員工有人身保障（包括保險、互助金、子女獎學金等），並對於工作環境及經驗，會有更有進一步的防救災能力。鼓勵企業主讓員工成為義消，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，利己又可助人，讓場所安全更有保障是目前消防局重點工作之一。

市長黃偉哲表示，對於義消新進人員提供各式災害預防、災害搶救等專業技能。鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，就是為確保民眾安全。若企業不幸發生火災時，也能第一時間壓制災害，將人命財產損失降到最低，亦可協助保護地方安全，貢獻企業一己之力，一舉多得，此次活動也特頒發感謝狀，感謝王董事長對消防事務之全力支持協助。