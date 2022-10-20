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被問座車闖紅燈「您不在車上？」　陳時中秒答：我不知道！

▲台北市議員徐巧芯質疑陳時中搭車勘災闖紅燈警員未開單，內湖警方回應事後依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐巧芯質疑陳時中搭車勘災闖紅燈警員未開單，內湖警方回應事後依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝） 

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中被媒體踢爆為趕行程闖紅燈，以及違停在公車停靠站，而在受訪當下，他8度回答「不清楚」及「不知道」，不過現場記者其中一個問題其實是「內湖那個您不在車上？」這就讓大票網友感到不解，為何會連自己有沒有在車上都不知道？

有網友在PTT的HatePolitics板上，以「記者：沒在車上嗎？陳時中：我不知道」為題發文，並貼出陳時中的受訪影片，內容如下。

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陳時中：警察在執法有一定程序在，我們都尊重。

男記者：但是因為沒有密錄器也沒有行車紀錄器......。

陳時中：這我就不清楚了，這是警察在執行程序，並不是我們有沒有密錄器的問題。

男記者：大家覺得會不會是有特權？

陳時中：沒有，不知道，第一個我不知道齁，這是警察在執勤的程序；第二個，我們罰單已經繳了。

男記者：您覺得您座車的行車紀錄器是可以公開的嗎？因為大家都在想說警察到底上前聊了什麼？

陳時中：我不清楚，警察上來聊，其實我也沒在那個地方，我也不知道

男記者：內湖那個您不在車上？

陳時中：我不知道，你們在講的事情我不知道，你們什麼時候錄的，或誰什麼時候錄，我不知道，但是我們如果被查到，有違法的地方就依法辦理，該繳罰金就繳罰金，也沒有什麼好辯駁的，那警察怎麼處理我們就尊重，就這樣。

對此，原PO也表示，陳時中說自己沒在那個地方，應該讓現場記者傻眼，才會追問「內湖那個您不在車上？」他本來以為網路上的哏圖是後製的，想不到竟然是真的，那陳時中知道自己在選市長嗎？

底下網友也紛紛回應，「道歉就好了，一直跳針是怎樣」、「直接說有或沒有都比我不知道好吧」、「為什麼這個問題可以回答我不知道」、「阿中最新人設」、「原來是在車底」、「今天人設：阿杜」、「我應該在車底，不應該在車裡」。

國民黨台北市議員徐巧芯也貼出陳時中受訪時的截圖，直呼「所有證據都憑空消失，陳時中連自己人在不在車上都『不知道』，還連續跳針8次。為什麼警察攔車的時候，陳時中有沒有在車上自己會不知道？」她也狠酸，「他（陳時中）連自己人在哪都不知道，勘災要幹嘛他會知道？我很懷疑欸。」

此外，針對被網友質疑警方沒有開密錄器、行車紀錄檔案被覆蓋，是因為內湖分局長與英系高層很好？陳時中回應，警察在執勤有他們一定的程序在，這沒有什麼問題，大家不用過度誇大，「我們一切都是以守法為重，任何有違法的地方，我們都會認錯，我們都會接受相關的罰單，我們也繳了」。

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