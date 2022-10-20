比銀河系大20倍！　「中國天眼」發現巨大原子氣體系統

▲大陸科學家發現巨大原子氣體系統。（圖／翻攝自中科院國家天文台）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科學家日前利用「中國天眼」FAST對著名緻密星系群「斯蒂芬五重星系」及周圍天區的氫原子氣體進行了成像觀測，發現了1個尺度大約為2百萬光年的巨大原子氣體結構，尺度比銀河系大20倍。這是迄今為止在宇宙中探測到的最大的原子氣體結構。

據《人民網》報導，該研究由中國科學院國家天文台研究員徐聰領導的國際團隊完成，相關成果19日在國際學術期刊《自然》在線發表。

報導稱，宇宙中所有天體的起源都離不開原子氣體，例如，星系的主要演化過程就是不斷從宇宙空間吸收原子氣體然後將其轉化為恆星的過程。觀測宇宙中的氣體是天體物理領域一個非常重要的研究課題。

▲星空下的「中國天眼」。（圖／新華社）

「斯蒂芬五重星系」自1877年被發現以來，一直是天文學領域最受關注的星系群。這項最新發現表明，在遠離該星系群中心的外圍空間，存在大尺度的低密度原子氣體結構。這些氣體結構的形成很可能與「斯蒂芬五重星系」早期形成時，星系間相互作用的歷史有關，已經存在了大約10億年。

資料顯示，目前貴州的500公尺口徑射電望遠鏡（FAST，又被稱為「中國天眼」），是全世界最大、最靈敏的單口徑望遠鏡，從規劃到完工歷時22年，面積相當於30個足球場大。該望遠鏡的其中一項科學目標是搜索外星文明，如今中國天眼已不僅限於國內使用，而是對全世界科學家開放。