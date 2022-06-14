中國天眼「發現地外文明可疑信號」　相關團隊正進一步排查

▲中國天眼。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團組中國地外文明搜尋首席科學家張同傑近日透露，他的團隊使用中國「天眼」射電望遠鏡（FAST）發現了來自地球之外可能的地外文明候選信號，「目前團隊正在抓緊進一步排查中。」

根據《科技日報》報導，張同傑指出，他們發現了幾例來自地球之外可能的技術痕跡和地外文明候選信號，「這是幾個不同於以往的窄帶電磁信號，目前團隊正在抓緊進一步排查中。」

張同傑強調，「中國天眼的搜尋之路漫漫，我們一直在努力。」

中國「天眼」500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）位於貴州平塘，2011年開工，2016年落成，是世界第一大的填充口徑射電望遠鏡，其設立的其中一項科學目標就是「搜索可能的星際通訊信號，搜尋外星文明」，並於2020年正式開啟地外文明搜索（SETI），尋找來自宇宙深處高智慧生命的訊號。

中國科學院FAST重點實驗室主任、國家天文台研究員彭勃1月演講時曾說，「FAST（中國天眼）收到的訊號裡面很可能有外星文明的訊號，只是我們現在還沒有時間去識別，美國上世紀60年代就在做了。」

而對於發現外星文明後人類改採取何種行動，彭勃認為，「事實上，阿雷西博射電望遠鏡發往M13球狀星團的信號是發射到25000多光年之外去的，所以討論它是否會引來外星人有點『杞人憂天』，這也是人類在近鄰宇宙尋找地外文明的原因。」

彭勃還說，「近鄰宇宙中諸如小行星撞擊地球等事件的概率還是頗大，就更需要天文學發揮作用了。」