解決「中國天眼」海量數據　陸投資7.31億設FAST科研與數據處理中心

▲「中國天眼」面臨海量數據存儲挑戰。（圖／翻攝自新華網）

記者魏有德／綜合報導

貴州「中國天眼」於疫情期間仍持續運作，達成年度1/3目標，不過，隨著未來資訊量遽增，中國天眼面臨天文級數據處理挑戰。對此，大陸國家發改委近日批覆，將投資1.7億元人民幣（約7.31億元新台幣）於貴安新區設立FAST科學研究與數據處理中心，解決長期運行下產生的海量數據及存儲計算等問題。

▲「中國天眼」天文基地。（圖／記者曾俊豪攝）

《澎湃新聞》報導，中科院國家天文台時任副台長鄭曉年於2017年數博會時曾表示，「預計FAST未來10年的數據量將達到100PB。」事實上，「中國天眼」這部世界最大的射電望遠鏡，在調試期間就受到海量數據的困擾，特別是用上19波束後，「中國天眼」把每秒峰值數據率從2G拉升到了38G，但受限於存儲和計算能力，科學團隊只能對數據進行壓縮，卻仍面臨著數據堆積的危險。

根據中國政府採購網發出的公告，中國科學院國家天文台已就FAST數據儲存採購了30PB的集群，以應對爆發式增長的數據儲存挑戰。因此，FAST科學研究與數據處理中心的建設，更加迫在眉睫。

▲FAST科學研究與數據處理中心建成後將可解決「中國天眼」數據存儲問題。（圖／記者曾俊豪攝）

據悉，FAST科學研究與數據處理中心總投資約1.7億元人民幣，建築面積28000平方公尺，將分為兩大區塊，包含擬在貴安新區大學城建設的科學研究中心，以及位於平塘天文小鎮的數據處理中心。待計畫完成後，中國天眼將完成觀測、科研、數據三大完整科學研究框架，為長期運行下，海量數據的存儲和計算提供支持條件。

目前，貴安新區已聚集了蘋果、華為、騰訊等行業龍頭的數據中心，這些數據中心全部投用後，貴安新區的伺服器總數將達360萬台，完成貴州大數據產業最重要的一塊拼圖。

▲中國天眼截至三月底已完成年度任務目標1/3，發現認證過脈衝星114顆。（圖／翻攝新華網）

位於貴州的500米口徑球面射電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，簡稱FAST），被外界稱做「中國天眼」。「中國天眼」至3月23日止，今年已完成觀測近1000小時，達全年觀測時長目標任務的三分之一，發現並認證的脈衝星達到114顆。