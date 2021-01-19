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人類首次接到「外星來電」！中國天眼觀測到宇宙「閃光燈」...僅維持毫秒

▲▼中國天眼。（圖／翻攝自新華網）

▲位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST。（圖／翻攝自新華網）

實習記者閔文昱／綜合報導

位於大陸貴州的「中國天眼」FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡），日前首次捕捉到距離地球約30億光年的銀河系內快速電波爆發（FRB），又被稱為宇宙中的「閃光燈」，一些天文學家甚至猜測它是「外星來電」。

根據《新華網》報導，權威科技期刊《自然》把人類首次觀測到銀河系內快速電波爆發（FRB）列為2020年十大科學發現之一，來自30億光年外的「神秘來電」FRB雖僅持續幾個毫秒，但不到 1 秒時間就可以爆出超過5億個太陽能量，並完全以無線電波釋放掉，而要「看到」FRB，就需要借助「中國天眼」。

FRB的起源和磁星（Magnetar）有關，它擁有極強的磁場，在這個狀態下，磁星向內的重力場會與強力的磁場相互拉扯而扭曲了星體的形狀，這兩種作用力間的拉扯時，偶爾會產生巨大的地震伴隨著強大的電磁耀斑，而這可能就是FRB的來源。

報導指出，2020年中國科學家利用天眼觀測的2個重要成果，一是發現FRB的偏振多樣性，揭示了它来源於致密天體的磁層，而不是激波，為人類理解它的物理起源提供新線索。二是證明磁星產生FRB的具體過程十分特殊，並不是所有高能活動都能導致FRB的產生。

▲史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）生前所使用的呼吸機，曾陪伴他走遍世界各地。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）生前曾多次警告，接觸外星文明恐導致人類滅亡。（圖／達志影像／美聯社）

「中國天眼」從計畫到完工歷時22年，面積相當於30個足球場大，2020年1月11日啟用，9月啟動「尋找外星人」，20多名科學人員必須長時間操作機器，讓天眼每日至少運行20小時。

不過，自大陸打造「天眼」以來，霍金生前就曾多次公開反對這項計畫，他曾警告千萬不要接觸外星人，他認為「如果外星人真的上門，結果大概如同哥倫布首次踏上美洲一樣，人類的下場不會比那些美國原住民好到哪裡去。」

▼中國天眼介紹

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