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「中國天眼」9月開始尋找外星人！　霍金生前曾警告：會帶來災難

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▲中國天眼截至三月底已完成年度任務目標1/3，發現認證過脈衝星114顆。（圖／翻攝新華網）

▲搜索地外文明是「中國天眼」5個主要的科學目標之一。（圖／翻攝新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

搜索地外文明是「中國天眼」5個主要的科學目標之一，日前，國際宇航大會（IAC）搜索地外文明計畫常設委員會（IAA SETI）會員、中國地外文明搜尋（SETI）科學家、北京師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團組張同杰教授首次透露，在設備升級後，「中國天眼」預計9月可正式啟動針對地外文明的搜索。

據《科技日報》報導，事實上，「中國天眼」針對外星人的搜尋行動，早就開始了。「中國天眼」2018年安裝並調試了專門用於地外文明搜索的後端設備，主要就是從「中國天眼」浩如煙海的電磁信號中，篩選出有用的窄帶候選信號，而把天體和人工信號排除掉。

「中國天眼」追逐外星人的姿勢，和它的巡天模式有關，除了借助地球自轉靜悄悄地「偷看」天空外，還能向特定的目標天體暗送「秋波」，反復觀測。張同杰坦言，雖然目前捕獲的可疑信號還有待進一步甄別，但經過驗證，「中國天眼」的後端設備非常有效。

▲▼貴州「中國天眼」FAST星空。（圖／翻攝自微信／科學網）

▲位於貴州「中國天眼」。（圖／翻攝自微信／科學網）

用「中國天眼」搜尋外星人真的是靠譜、嚴肅的科學研究嗎？張同杰的回答是YES，「研究和探索地外文明，絕對不是天文愛好者和科幻作家的事，而是天文學家正兒八經的任務，只不過，要用科學的手段。」他認為，搜尋外星人不僅有科學意義，對於人類今後的太空移民計畫更有現實意義。

「中國天眼」作為目前世界上最大、最靈敏的射電望遠鏡，張同杰認為，「中國天眼」有潛力探測到數千顆地外行星上的類地文明或擁有更先進技術的文明，如果類地文明存在的話，未來勢必會成為地外文明搜索研究的主力軍，引領地外文明搜索的復興。

位在貴州平塘縣的「中國天眼」，原本被稱為「500米口徑球面射電望遠鏡」，也就是直徑500公尺的單口電波望遠鏡，英文簡稱「FAST」。中國成功的打造高科技，欲追求宇宙中其他的智慧生命，但已故的物理學大師霍金（Stephen Hawking）曾多次警告全世界，尋找外星人非常危險，若外星人來到地球可能會帶來一場災難，「就像哥倫布發現新大陸一樣，外星人到訪地球真的不一定是好事！」

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