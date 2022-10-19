綠營連結「投黃支持柯」　黃珊珊：是選市長不是選側翼

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

尼莎颱風造成台北市多處災情，柯政府更被質疑通知太慢，造成數台車輛泡水，但市長柯文哲卻要民眾自行負責，遭到網友撻伐，陳時中陣營更連3天開記者會攻擊。無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，每個選舉都要做仇恨操作，還是覺得回歸本質，提出來對台北的未來想要做什麼事，「你選的是市長不是選側翼」。

黃珊珊說，水門事件就是一個過程跟事實，市政府也在釐清相關責任，到底是不是合理的時間？如果不合理、沒辦法讓市民及時反應的話，就應該有一些相關的補償作業，「這以前也有前例，沒有必要藉此事件故意做文章，是就是、不是就不是」。

黃珊珊接著說，沒有人願意天災發生，也不會有任何政府故意讓人民受到傷害，「都是可以討論、可以修正、可以優化，但不要變成政治鬥爭」。

媒體接著追問，由於柯文哲的回應備受爭議，民進黨、側翼都在說「投給黃珊珊就是支持柯文哲」？黃珊珊說，台北市的市政延續，有一些都是他們在市政府裡面一起規劃的，包括很多淨零炭排、大型都市計畫等，「都是我在副市長任內所做的事情，當然是我們一起規劃的」。

黃珊珊說，每個選舉都要做一些仇恨的操作，「我還是覺得回歸本質，提出來對台北的未來想要做什麼事，你選的是市長不是選側翼」。