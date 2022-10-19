上百律師到場相挺！盧秀燕競總後援會相繼成立

▲盧秀燕今晚成立律師顧問後援會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

九合一大選進入倒數階段，台中市長盧秀燕尋求連任，19日白天陸續成立台中精密園區聯合後援會、台中商圈聯合後援會、沙鹿後援會、大肚後援會等盧秀燕後援會，晚上更有上百名律師相挺。律師顧問總團長羅宏逸表示，他長期觀察盧秀燕，認為盧是親和、公正、清廉的政治人物，一路走來都沒變，期許媽媽市長順利連任，繼續守護台中。

今晚7時許羅閎逸、後援會團長何志揚帶領140名律師，前往盧秀燕競選總部成立後援會，會中律師們將自己對台中市及盧秀燕的期許，寫進29區政績明信片，並將明信片放入象徵承載夢想的燕子信箱，希望盧能持續為這片土地帶來好消息。

▲140名律師到場相挺。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕說，這次是她第9次大選，她選了1次省議員、6屆立法委員、7次民代，這次的市長是第8次，接下來要尋求連任，即是第9次，每次都有律師界的好朋友來幫她忙，感謝律師朋友能夠蒞臨總部，有專業人士站出來力挺。

她說，希望台灣所有選舉都是正向選舉，沒有紛爭，這是她的目標，大家可以看到，從以前到現在，她選舉都沒有回嘴，即使面對批評，也幾乎不對競選對手回話，更不會主動攻擊別的候選人，盼給下一代樹立民主風範，正面的選舉，她願意從她做起。

羅閎逸表示，從盧秀燕擔任省議員就已經認識，長期觀察盧市長是親和、公正、清廉的政治人物，一路走來都沒變。我們律師界都自詡是社會菁英，更有責任維護正面選風，這次的選風尤其惡劣，我們應該捍衛民主的價值，共同支持盧市長高票當選連任。

▲律師顧問總團長羅宏逸。（圖／記者白珈陽攝）

何志揚說，他是選人不選黨，並表示過去盧秀燕也曾為民進黨助選。何志揚認為，盧秀燕領導的市府團隊從法治的角色來看，將傳統的法律諮詢改革成線上的諮詢，讓市民感受到市府的貼心；從市政的角度來看，市府團隊重視法治，是非常優質的團隊。台中市長盧秀燕施政滿意度及施政分數在歷任市長中表現最佳，律師扮演的角色不是只有專業，更應該走出來支持做對的事，支持能帶領台中的好市長，未來4年將是嶄新的4年。