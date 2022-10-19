快訊／張錫銘18次假釋全被駁回　提告求翻盤又吞敗！

▲張錫銘不服假釋遭駁，提起行政訴訟，圖為台南地院。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、劉人豪／台南報導

「惡龍」張錫銘犯據人勒贖等重大刑案判處無期徒刑，在監17年自認表現良好，惟申請假釋前18次都被駁回，張錫銘認為矯正署假釋審查委員會判斷標準不一，與其他受刑人差別對待，提出行政訴訟，台南地院今(19)日上午10時宣判，駁回張錫銘請求。



台南地院行政庭長指出，法院審理張錫銘與被告法務部矯正署間假釋事件，法官於今天上午10時宣判，但因兩造於言詞辯論終結時均表示不到庭聽判，所以依據行政訴訟法第204條之規定，僅以公告主文代之，不會於法庭內當庭宣判主文。

張錫銘主張，他從2017年起每4個月提報假釋，到今年6月已經提報18次，但都未通過，10月將提報第19次，他指出第14、15次提報假審會已經通過，惟矯正署駁回，但第16次連假審會都沒通過，他質疑在監所行為表現、基礎事實未變動的狀況下，卻獲得不同結果，他認為假審會判斷標準不一。

▲張錫銘的妻子受訪時表示，她與孩子衷心希望社會大眾能給他一個自新的機會。（圖／記者林悅翻攝）

張錫銘表示，他第18次假釋未通過原因，有過去犯行重大及未對被害者進行賠償，但他在監表現良好，且2度欲透過「修復性司法」向台南地檢署申請聯繫被害人欲協商賠償事間，但檢方卻表示這需要由被害人主動提出拒絕，他已經有規劃賠償被害人，且假釋審查基準表中，是以在監表現為主；而與他相同刑度的受刑人都已經假釋，連同案的詹龍欄也在2020年出獄，他認為矯正署程序違法。

矯正署指出，假審會只是假釋前階段的要件之一，在張錫銘第14、15次的提報中，假審會並未審酌未和解部分，矯正署駁回時有敘明，第16次時假審會才會針對和解部分審酌不予通過，並非判斷標準不一，而當時的被害人也有警員，張錫銘也有其他方式可以聯繫上被害人，將和解責任推到行政機關，難認有悔改之意。

矯正署說，張錫銘過去犯下殺人、擄人勒贖、殺人未遂等罪，至少有1人死亡、12人遭擄、2名警員及1名被害人受傷，被判處2個無期徒刑，犯行比詹龍欄更嚴重，何況詹龍欄服刑20年才核准假釋，認為程序並未違反。

張錫銘在最後的言詞辯論中表示，入獄後受到明顯差別對待，連技訓班都無法錄取，質問監獄是否敢將這些差別對待述明，張錫銘並向法官表示：「他要求一切依法行政不要差別待遇就！」。

▲「惡龍」張錫銘訴願聲明書。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，張錫銘入監服刑之後，他從2015年起報名技訓班，以及報名監外作業遴選各20多次，但沒有獲得正取，質疑自己主動申請「被教化」卻又遭到不教化對待，也無從接受考核，「繼續摺紙袋，卻是自己在監所內唯一可以接受的『矯正教化』？」。張錫銘表示，他在監17年沒有違規紀錄，還拿過數次獎勵，自2017年以來陳報假釋18次皆未獲准，對比監獄內其他同刑度的人獲准假釋之情況，讓他深感疑惑。

張錫銘國二休學後涉及多起恐嚇案件，之後經營賭場遭提報流氓，還槍殺酒店股東，從此開始為期10年的逃亡生涯。這段期間，他為了籌錢跑路，在1995年到2005年間犯下多起重大案件，包括4起擄人勒贖案件，多次與警方槍戰駁火，最終中彈被捕。

台南地檢署2005年11月偵結起訴，並向法院求處死刑。不過，台南地院一審認為，張錫銘沒有凌虐或殺害肉票，因此判處3個無期徒刑、有期徒刑55年6個月，併科罰金新台幣820萬元，合併執行無期徒刑，褫奪公權終身；之後二審、更一審、更二審、更三審均判處無期徒刑，最後最高院駁回上訴，裁定無期徒刑定讞。

張錫銘在監17年自認表現良好，惟申請假釋前18次都被駁回，他認為矯正署假釋審查委員會判斷標準不一，與其他受刑人差別對待，提出行政訴訟，台南地院上午10時以公告主文方式代替宣判。