快訊／台南二仁溪疑似有人落水　消防人員搜尋中

▲台南市南區二仁溪橋北端，19日上午9時19分許驚傳有人落水，台南市消防局出動灣裡及德興消防分隊前往搜救中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區二仁溪橋北端，19日上午9時19分許驚傳有人落水，台南市消防局接獲六分局轉高雄湖內分局通報後，馬上出動灣裡及德興消防分隊3車5人1艇前往救援，警方在橋上北上車道發現疑似落水者的機車，但並沒有發現溺者，警消人員逐一詢問在橋下釣魚的釣客，也無法確認有人落水，消防人員除下艇搜救外，警方正調閱附近監視系統，全力救援中。