中領館圍毆港人…陸外交部「連2天強硬回應」　反控遭惡意滋擾

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國駐英國曼徹斯特領事館於中共20大開幕當天，遭「捍衛香港人陣線」舉標語抗議，沒想到領事館外交官衝出來破壞標語，還將抗議者拖進領事館暴打。大陸外交部18日反控，是騷擾分子「非法進入總領事館」。據《俄羅斯衛星通訊社》報導，19日，大陸外交部再度強硬指出，已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事向英方提出交涉。

汪文斌19日再度強調，由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特總領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅。中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。

據路透社報導，英國下院議員傑西·諾曼（Jesse Norman）18日在英國議會上表示，英國外交部已經向中國駐倫敦大使館的臨時代辦發出照會，對這個打人事件表示「深切關注」，並要求中方對總領館人員的行為作出解釋。

據BBC報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）的發言人回應此事時說，「這些報導顯然令人深感憂慮，我了解倒曼徹斯特警方已立即回應事件，並正在作調查，因此我不宜評論。」

大陸外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上表示，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交官舍安全，任何國家的外交機構都有權採取必要措施，維護館舍的安寧和尊嚴。他強調，中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。