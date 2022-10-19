中領館圍毆港人…陸外交部「連2天強硬回應」　反控遭惡意滋擾

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）
記者鄭思楠／綜合報導
中國駐英國曼徹斯特領事館於中共20大開幕當天，遭「捍衛香港人陣線」舉標語抗議，沒想到領事館外交官衝出來破壞標語，還將抗議者拖進領事館暴打。大陸外交部18日反控，是騷擾分子「非法進入總領事館」。據《俄羅斯衛星通訊社》報導，19日，大陸外交部再度強硬指出，已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事向英方提出交涉。
汪文斌19日再度強調，由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特總領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅。中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。
據路透社報導，英國下院議員傑西·諾曼（Jesse Norman）18日在英國議會上表示，英國外交部已經向中國駐倫敦大使館的臨時代辦發出照會，對這個打人事件表示「深切關注」，並要求中方對總領館人員的行為作出解釋。
據BBC報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）的發言人回應此事時說，「這些報導顯然令人深感憂慮，我了解倒曼徹斯特警方已立即回應事件，並正在作調查，因此我不宜評論。」
大陸外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上表示，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交官舍安全，任何國家的外交機構都有權採取必要措施，維護館舍的安寧和尊嚴。他強調，中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。
中共二十大開幕同日，一批港人示威者在英國曼徹斯特的中共領事館外抗議，期間被使館人員衝出毀壞示威橫幅，香港示威者一度被拖進使館範圍內遭拳打腳踢，後被當地警員救出。— NFSC澳喜要聞（新號） (@weizhenshe) October 18, 2022
事件上升至外交層面，跨黨派英國國會議員譴責事件，新任外委會主席凱恩斯促請英國外交部，傳召中國駐英大使鄭澤光。 pic.twitter.com/eEj5RV379G
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