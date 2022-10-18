天選之人秘密曝！「這基因」再打疫苗超強大　研究：病毒很難攻破

▲牛津研究發現，有「HLA-DQB1*06」基因的人在接種疫苗後，會出現更強的免疫反應，幫助他們完全阻隔病毒。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

自新冠疫情爆發以來，美國已有至少1.79億人染疫，相當於全國有逾半人口已感染病毒。然而，有少數人卻在整個家庭確診，甚至與病患同床共枕後仍不會中標。牛津大學的科學家對這一群體進行研究後，發現這些「天選之人」可能永遠都不會感染新冠病毒，因為他們擁有一種名為「HLA-DQB1*06」的強大基因，可以幫助他們完全阻止感染。

綜合英媒報導，這項發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究顯示，牛津大學研究人員對1600名參加5項不同試驗的志願者進行血液樣本分析，檢視他們在接種AZ或BNT疫苗後的抗體反應，發現其中有30%至40%擁有獨特「HLA-DQB1*06」基因的人，在接種新冠疫苗後，會出現更強的免疫反應，幫助他們完全阻隔病毒。

在接種首劑疫苗一個月後，擁有「HLA-DQB1*06」基因的人，血液中出現更多抗體，能識別和攻擊新冠病毒的蛋白質，而且研究人員持續追蹤其中一組受試者後也發現，擁有「HLA-DQB1*06」基因者，在接種首劑疫苗一年後，較不會出現突破性感染，但他們仍有可能出現輕微的染疫症狀。

報導稱，相關研究或許解釋了部分「天選之人」在家人接連染疫後也不會被傳染的原因，而共同領導研究的基因醫學教授奈特（Julian Knight）也表示，「這項研究說明了基因組成是人們接種疫苗後，出現不同免疫反應的原因之一。」