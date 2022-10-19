15歲少女1苦衷戴假睫毛上學　老師竟當眾拿剪刀亂剪

記者黃翊婷／綜合報導

英國15歲少女蕾納（Rhenne）因為天生眼睫毛較少，平時上學都會戴長度比較短的假睫毛，沒想到竟被老師當眾持剪刀亂剪，害她成為同學的笑柄。蕾納的母親康托爾不滿校方的處理態度，親自衝到學校理論，而且她查詢該校校規之後，發現根本沒有任何一條校規明令禁止學生戴假睫毛。

▲蕾納戴假睫毛被學校老師當眾剪掉。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

根據《太陽報》、《每日星報》報導，蕾納就讀位於倫敦東南部的哈里斯學院貝肯漢分校（Harris Academy Beckenham），因為天生眼睫毛較為稀疏，她平時會戴短的假睫毛去上學，其他女同學也會這麼做，沒想到日前上學時，老師發現她的「睫毛」末端彎曲弧度有異，竟然直接當眾拿剪刀剪掉她的假睫毛。

蕾納的母親康托爾（Martina Cantor，37歲）指控，得知此事後她感到非常氣憤，校規之中並未明令禁止學生戴假睫毛，老師做出上述行動前也沒有通知家長，退一步來說，就算老師覺得學生戴假睫毛不合適，可以請女兒使用卸妝油取下，畢竟假睫毛是用黏貼的，但老師卻選擇當眾剪掉女兒的假睫毛，而且不是整條剪掉，是只剪中間非常靠近眼睛的一小部分，害女兒事後遭到同學嘲笑。

康托爾兩度前往學校討公道，這起事件也掀起當地議會關注。對此，哈里斯學院貝肯漢分校的發言人表示，校方已經向母女倆道歉，但涉事老師是出於好意，而且學校服裝政策的確有明確規定學生不能化妝和戴假睫毛，類似規定在大多數學校都有，目的是要保護孩子，避免受到不必要的同儕壓力。