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電池續航剩4小時！　iOS 16出現兩大重點災情

▲iOS 16.1測試版新增電池百分比。（圖／取自MacRumors）

▲iOS 16出現電池續航問題。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果上週向全體用戶發布iOS 16，針對鎖定螢幕、訊息、地圖等進行了重大更改。不過在發布後的幾天，出現部分用戶在 iPhone 上遇到幾個問題，包含系統性能緩慢與電池耗盡。

根據MacRumors報導，在過去的幾天裡，iPhone 14 Pro用戶分享與蘋果最新高端 iPhone 相關的特定 bug，包括相機抖動、iMessage 和 FaceTime 問題等等。不過，還有其他問題會影響更廣泛的 ‌iOS 16‌ 用戶群體。

首先是電池電量異常，在 iOS 進行重大更新後，iPhone由於還需要複製先前的資料等，因此在執行索引和後台任務時會更快耗盡電池壽命，這是一種正常現象，通常在2天內會改善，但是，Twitter和 Reddit 論壇上，用戶報告更新後幾天電池消耗比想像更多，甚至續航力僅有4個小時左右。

不過也有用戶認為，與 iOS 15 相比，電池續航時間有所改善，因此整體體驗參差不齊。蘋果最近承認，在iOS 16 中為鍵盤啟用觸覺回饋可能會耗盡電池壽命，因此遇到電池耗盡的用戶可以嘗試在啟用後將其關閉。

除此之外，也有用戶提到，Spotlight 搜索變得十分緩慢，用戶報告表示，Spotlight 有時需要長達 10 秒才能在 ‌iOS 16‌ 上出現結果，有時根本無法加載。用戶表示，在 iOS 15.6 之前搜索時間很短，但是當我更新，變得非常緩慢，搜索時需要超過 5 秒才能顯示內容。

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