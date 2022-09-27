更新也沒用！iOS 16災情持續　用戶怨續航力變太差

▲iOS 16耗電量增加。（圖／翻攝蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布iOS 16已經過了兩週，由於此次的iOS 16有許多外觀上的改版，包含個性化的鎖定螢幕、訊息功能的變化和地圖的新功能，因此吸引許多果粉更新，但此次更新還發現了許多錯誤，其中電池消耗最受詬病。

在 iOS 重大更新後，出現耗電量增加的問題是正常的，因為手機需要習慣新系統，不過今年情況似乎有所不同，因為更新 iOS 16 後，幾乎每天都有用戶報告出現許多錯誤，且耗電量問題沒有改善。

根據外媒報導，用戶表示，未更新iOS 16之前，在未改變使用情況下，電量直接下降了2成以上，且也有63%升級的用戶表示，升級後確實有感受到電量下降更快。

由於出現許多更新後的問題，iPhone 14和iPhone 14 Pro提供 iOS 16.0.1 更新，解決了最新 iPhone 出現的災情。此外上週，蘋果發布了 iOS 16.0.2，該版本解決了 iPhone 14 Pro 上的相機抖動、複製貼上的提示Bug。儘管已經推出 iOS 16.0.1 和 iOS 16.0.2 更新，用戶仍然面臨幾個未解決的錯誤。

這些錯誤包含Spotlight 搜索緩慢且有時無法正常工作、過度和異常的電池消耗、‌iPhone 14 Pro‌ 的CarPlay 問題、更新後部分 iPhone 顯示螢幕在低亮度下出現黑點閃爍。MacRumors報導指出，目前沒有看到蘋果要推出 iOS 16.0.3 的跡象，因此目前尚不清楚蘋果是否計劃在下個月 iOS 16.1 發布之前再進行一次 iOS 16 更新。

報導指出，蘋果目前正在測試 iOS 16.1，但可能要到 10 月才會發布，可能與 iPadOS 16.1 和macOS Ventura一起發布。