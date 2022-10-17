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詩人楊牧兒拋醫師妻偷吃空姐　她辯誤解「Separate」遭打臉

▲▼楊牧之子王常名。（圖／翻攝自趨勢教育基金會YouTube）

▲楊牧之子王常名。（圖／翻攝自趨勢教育基金會YouTube）

記者黃資真／台北報導

被譽為「文學啟蒙者」的國寶級詩人楊牧（本名王靖獻）於2020年3月13日辭世，享壽80歲，兒子王常名當時曾公開演奏小提琴紀念父親，饒姓妻子卻爆出他外遇余姓空姐，2人數度出國甜蜜旅行，國內出遊都住高檔飯店，向2人求償150萬元。台北地院認定2人侵害正宮配偶權，判賠50萬元。

饒妻為任職醫美診所的醫師，她表示從2015年8月嫁給具有美、台雙重國籍的王常名，婚後住在美國西雅圖，自2020年間起，因為新冠肺炎影響，她為了維持綠卡身分，無法長期離開美國，頻頻往返兩地。

2021年7月間，王常名開始要求離婚，饒妻才發現丈夫早在2018年開始偷吃空姐小三，且小三也知曉對方有家室，仍執意介入他人家庭，經常到新加坡、中國、法國等地出國遊玩，去年3月甚至一起去台南、墾丁、高雄玩，全都選在高檔飯店過夜。

不僅如此，王常名還以「FAMILY SUPPORT」（家庭援助）名義匯給小三3萬元，為了逼迫饒妻同意離婚，一再對她口出惡言，經美國法院核發保護令，饒妻決定提告求償150萬元。

王常名反控妻子無心經營婚姻家庭，在有管家、保母分擔家務的情形下，仍經常抱怨自己母親因照顧父親，無法協助照顧孩子。且雙方自2019年起早已感情不睦，去年7月達成離婚協議；又稱他今年被資遣，現在支領失業補助金，入不敷出沒錢賠；匯給余女的3萬元是要請她協助代購手錶。

小三余女辯稱，得知王常名有孩子，曾詢問對方與孩子母親現在的關係，王常名說「SEPARATE」（分開），讓她誤以為是單親扶養子女，直到去年6月，對方說要赴美辦理離婚程序，才知道他根本沒離婚，隨即斷絕來往。

法官指出，「SEPARATE」意思為分開，在配偶關係下專指「分居」，與「離婚（DIVORCE）」二者顯然有別，余女為空服員，應具有此程度的英文能力。

此外，東華大學替楊牧舉辦追思音樂會時，楊牧妻子、王常名、饒妻等人皆出席，有媒體報導外，當天文化部長也到場頒贈總統褒揚令予楊牧，既然余女已和王常名交往，就算未獲邀出席，這種重要場合不可能不注意、關切，也能察覺王常名尚未離婚。

法官認為王常名、余女共遊同宿飯店，辯稱沒有肢體接觸讓人難以相信，判決2人連帶賠償50萬元為適當。

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