修車廠老闆被小三「榨乾」　崩潰提分手！她怒衝正宮家報仇

▲小三不滿被人夫提分手，跑去正宮家裡將外遇事實全盤托出。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名莊姓人夫要鄰居女兒當他的「地下情人」，趁著春假期間5度發生親密行為，4個月後小三侵門踏戶嗆正宮「管好你老公」，外遇事實才曝光。二審法院判決小三須賠償10萬元給正宮。

判決指出，修車廠老闆莊男某次見到前來修車的鄰居女兒，心裡萌生愛意，多次追求對方，還要對方做自己的地下情人，2020年農曆春節期間便5度和她在住處或是車上發生親密關係，事後還會給1、2千元。

之後莊男不滿小三屢屢討錢花用，給了6千元後決定提分手，小三得知後氣炸，衝去莊男家裡叫囂，還把外遇一事向正宮全盤托出「管好妳老公，不要再讓他來糾纏我」，正宮崩潰向小三提告求償50萬元。

簡易庭審理時，小三先稱上述行為都是莊男用金錢引誘她做的，後又改稱莊男根本沒經過她同意硬上，還提告妨害性自主，但檢方認為雙方屬合意性交，處分不起訴莊男，一審最終判小三須賠2萬元給正宮。

小三不服提上訴，二審法官認為，不管過程是哪方主動、被動，小三都是在知情莊男有配偶的情況下，與對方5度發生親密行為，因此依每次2萬元，改判賠10萬元，全案定讞。