人妻新婚9天就滾上博士學長床　偷吃日記甜喊：戀愛細胞全活過來

▲台北新婚妻一邊辦婚宴、一邊和實驗室學長發展新戀情，丈夫發現被綠後離婚，並怒告學長求償55萬元。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者郭玗潔／台北報導

台北一新婚人妻剛登記9天，就和學校實驗室的學長喝酒喝到爛醉，差點被學長撿屍到大飯店過夜，之後邀請學長來參加婚宴，並繼續和學長交往1年8個月。人妻將這些偷情過程全都記錄在日記中，甜蜜表示「被封印的戀愛細胞全活過來了」、「你也是無可救藥的喜歡我」，讓被綠的丈夫看了大受衝擊，跑去身心科就診，並對小王提告、和妻子離婚。台北地院審理，認為小王侵害配偶權，應賠償人夫醫療費和精神撫慰金共22萬1676元，全案還可上訴。

人夫控訴，他和妻子於2019年5月1日登記，6月婚禮宴客時還邀請小王出席。但從登記那個月起，妻子就和小王密集聯絡，5月10日小王邀妻子喝酒，等她喝到爛醉不醒，被小王帶到大飯店打算過夜，好險飯店人員見妻子爛醉，報警處理才沒成功。

人夫表示，妻子和小王還是時常逛街、喝咖啡、看電影，妻子還將約會通通記載到日記本裡，在7月15日寫下「喜歡你」，9月16日寫下「被封印的戀愛細胞全活過來了」，11月9日寫下「你也是無可救藥的喜歡我著」，戀情一直持續到隔年5月。

人夫又查看妻子和小王之間訊息，發現對話也是充滿愛戀，小王說「好想抱著你又怕被其他實驗室的人看到」、「是個帶著吸引力的女孩呢！」，人妻也占有慾十足地要小王「可以喜歡很多個人但只可以愛我」，讓人夫看了大受打擊，只好到身心科就診，並提告向小王求償包含醫療、就醫交通費等和精神撫慰金20萬元，合計共55萬餘元賠償金。

全案審理時，小王辯稱他有參加宴客，但不知道人妻什麼時候登記，而且他缺乏代謝酒精的酵素，無法接受太多酒精所以不會約人喝酒，更不會將人灌醉到不醒人事，和人妻只是一般閒聊而已。不過人妻作證，她日記本上的「學長」指的就是小王，且承認她和小王從2019年5月新婚到2020年10月期間曾交往，期間也有牽手、親吻。

法官檢視這些證據，認為小王侵害配偶權，另審酌小王為待業博士生，判他除了賠人夫精神撫慰金20萬元外，還需賠他看身心科的醫療費用，共賠償22萬1676元，全案還可上訴。