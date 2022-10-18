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大阪環球影城「不明人骨」身分曝！死亡至少2年　竟出現詭異巧合

▲▼日本大阪環球影城。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大阪環球影城。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪環球影城日前發現人類頭蓋骨，接著又陸續找到多塊白骨，甚至還有男性的襪子、腰帶與長褲等物品。日本警方公布初步調查結果，死者應是一名年約60至70多歲的男性，死亡時間大約是在2年前；巧合的是，大阪環球影城受到新冠疫情影響，曾在2年前停業4個月。

根據NHK、產經新聞報導，大阪環球影城12日在鄰近「超級任天堂世界」園區附近的樹叢中，發現多塊人類頭骨的上顎骨，接著13日開始又陸續在周圍發現多塊白骨，還有男性的黑襪、腰帶與長褲等物品，目前已在周圍尋獲大部分的人體骨骸。

當地警方18日表示，根據司法解剖結果顯示，死者為一名年約60至70歲的男性，身高約在158公分左右，且骨頭沒有受到來自外部的強大壓力，也沒有骨折的痕跡。警方推斷該名男性的死亡時間約在2年前，但周圍沒有任何可識別身分的證據，目前正努力透過DNA比對確認死者身分。

根據《全日本新聞網》報導，發現人骨的是大阪環球影城負責維護樹叢的工作人員，事發地點平時少有遊客通行。事實上，受到新冠肺炎疫情影響，大阪環球影城曾在2020年2月底開始停業，直到6月初才重啟。

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