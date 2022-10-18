Kakao癱瘓竟成「國家級災難」　LINE使用量翻倍！南韓人忙下載

▲ Kakao服務中斷使競爭對手衝上熱門APP榜單。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／編譯

南韓網路服務巨頭Kakao數據中心15日發生大火，造成即時通訊、電子支付、地圖、叫車、音樂串流等服務中斷至少10小時，人民日常生活全面癱瘓。統計顯示，許多南韓民眾為應急下載LINE傳訊息，使得Kakao Talk斷訊當天軟體使用時間直接砍半，LINE則是出現翻倍成長。

綜合韓媒報導，南韓SK C&C位於京畿道板橋新都市的數據中心15日發生火災，導致通訊軟體Kakao Talk、叫車軟體Kakao T及電子支付軟體Kakao Pay等服務自下午3時33分起全部停擺，生活嚴重仰賴Kakao的南韓大眾苦不堪言，卻也使Naver旗下通訊軟體LINE、Naver地圖、叫車服務軟體UT及導航軟體TMAP等競爭對手意外獲利。

大數據平台公司IGAWorks於18日發布的Mobile Index統計顯示，Kakao Talk使用者15日總使用時間約1041萬小時，較前日的1873萬小時暴跌44.41%，創下2020年5月統計以來新低，日均活躍用戶（DAU）則減少1.75%至約3430萬人。

15日平均每名使用者使用Kakao Talk的時間也較前日減少13.97分鐘，來到18.2分鐘，同樣創下史上最低。提供計程車、代駕、腳踏車及電動滑板車租借服務的Kakao T、Kakao Map、Kakao Bus及入口網站Daum App、Kakao Pay及網路漫畫平台Kakao Page等使用時間也都大幅下降。

▲ Naver旗下服務使用時間暴增。（圖／翻攝自Naver官網）

能夠代替Kakao服務的競爭對手使用時間則大多上升，LINE總使用時間15日來到19.2萬小時，較14日的9.2萬暴增108.28%，DAU也來到96.6萬人，單日成長118.34%。Naver App使用時間則提升11.69%，Naver Map提升41.02%，網漫平台Naver Series提升15.32%。

UBer和TMAP Mobility合作推出的叫車軟體UT使用時間更是爆炸性成長353.51%，來到1.5萬小時，DAU也暴增230.72%來到14.7萬人，導航軟體TMAP使用時間則是增加20.51%。

18日為Kakao機房火災第4天，截至當地上午11時（台灣時間10時），銀行、地圖、叫車、導航、網漫、音樂串流及遊戲等11項服務已完全恢復，但Kakao Talk、Kakao Pay及Daum都有部分功能仍在修復中，Daum電子信箱則預計今天以內能夠復原。

這場事故儼然演變成國家級災難，政府科學技術情報通信部甚至向全國民眾發送災難簡訊，通知民眾相關服務復原進度，也使得Kakao壟斷問題受到重視。

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