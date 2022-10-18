接送小孩誰負責？她抱怨豬隊友：我像「偽寡婦」

▲家中誰負責接送孩子上下課，是不少雙薪家長們頭痛的問題。（示意圖，非文內當事人／花蓮警分局提供）



記者隋昊志／綜合報導

近年來校園安全問題，讓不少父母會選擇親自接送孩子上下課，但現在社會雙薪家庭佔絕大多數，在工作繁忙之際，誰負責接送孩子也成為十分頭痛的問題，尤其是突然宣布的停課時，更是殺的家長措手不及。有網友好奇在臉書社團發問「誰負責接送小孩」，立刻引起家長們熱議。

有網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」發文，好奇詢問「你們家都是誰送小孩去上學呢？」不同家庭就有不同的狀況及考量因素，部分網友表示會輪流接送，「上學的話都是輪流送」、「家事與小孩的事情都是我們夫妻兩分工合作，一起參與感是很重要的事情」、「孩子是兩個人的，誰有空誰就接送」、「把拔送上學、馬麻接放學」、「夫妻一起接上下學」、「上學爸爸接，放學媽媽接」、「誰有空就誰去接送，不用硬性規定」。

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其中一派的家裡是爸爸負責接送的工作，「爸爸，因為媽媽起不來」、「當然自己接送」、「國二（小孩）了，還是本人接送，包括補習」、「大部分都是爸爸，媽媽一大早就上班去了，下課大部分也是爸爸接」、「來回都是老公接送」、「老公~他有值班才輪到媽媽登場」、「都是爸爸，媽咪偶而出現」、「自已子女自已送」。

另外一派則是將接送孩子的重擔交給媽媽，「都是當媽的在接送」、「不管風大雨大，接送都是媽媽」、「媽媽, always 媽媽」、「風雨無阻都是媽媽」、「我自己（媽媽），然後上班都壓線」、「媽媽，靠豬隊友還要看他心情」、「都是媽媽我，從幼稚園到高中」、「媽媽接送，包括晚上補習」、「90%以上都是媽媽」、「我一天出門來回6趟，3個小孩。早上出門，下午送便當載補習班，晚上載回家」、「我自己啊！不管刮風下雨~雙寶每日的接&送」。

其中一名媽媽也分享自己的狀況，說家中2寶不管是刮風還是下雨，早上晚上都是她負責接送，早晚餐還要趕著煮飯給婆婆吃，自己當初也不知道是怎麼過來的，工作還要兼送貨，孩子大小表演、校慶也都是她，根本就像是「偽寡婦」。

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