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6歲妹妹天生爆炸頭被笑到不想上學　網友暖心打氣：寶貝！這髮型很酷

記者魏有德／綜合報導

山東菏澤一名6歲的孫姓小妹妹因天生頭髮蓬鬆，像極了被髮型師燙過一般，在學校成為同學取笑的對象，她也因為頂著一顆爆炸頭而不想上學。爆炸頭小妹妹的影片在微博傳開後，暖心網友紛紛湧入留言打氣，「這根本是愛因斯坦同款，酷」；「很可愛啊，勇敢去學校吧」；「寶貝！這髮型很酷好嗎」。

▲6歲的孫姓小妹妹擁有一顆天生爆炸頭，模樣可愛討喜。（圖／翻攝都市時報）

▲6歲的孫姓小妹妹擁有一顆天生爆炸頭，模樣可愛討喜。（圖／翻攝都市時報，下同）

根據微博上的影片顯示，孫小妹妹頂著一顆天生的爆炸頭，在鏡頭前面童言童語地自我介紹，可愛模樣迷倒不少網友。孫小妹妹母親表示，家中生意確實比較忙，沒時間幫孫小妹妹編頭髮，她大媽給她編一次，都撐兩三天才散開。

孫小妹妹母親提到，別人就是會好奇，每次帶她出去玩，人家都會問這頭髮是做的還是燙的，還是戴著假髮，「最近幾天她不願意去上學了，很多同學都笑她是爆炸頭，想等她頭髮長了之後紮個辮子，只要不影響生活，這頭髮怎樣都行。」

▲6歲的孫姓小妹妹擁有一顆天生爆炸頭，模樣可愛討喜。（圖／翻攝都市時報）

不少網友看完影片後紛紛在影片下方留言，有的羨慕孫小妹妹髮量很多，也有網友鼓勵孫小妹妹，「等妳長大後，妳就知道自己有多酷了。」

公開資訊顯示，孫小妹妹與愛因斯坦同款的「天生爆炸頭」被稱為蓬髮症候群，也有人稱之為難梳頭髮症侯群，是一種較罕見的頭髮結構性異常疾病，常見狀態為髮色偏銀金色或稻草色，不過，這種現象會隨著成年自然改善或消失。

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