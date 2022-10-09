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不甘交往14年班導娶別人！她同住飯店又狂嗆正宮　結局大逆轉

▲學生妹,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲段女不甘心交往14年的導師男友娶了別人，跑去騷擾對方妻子、又與男子勾勾纏，法院判需賠償15萬。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡怡萍／台南報導

段姓女子曾經與她的補習班導師沈男交往了14年後分手，1年後沈男即讓另一名女子小慈（化名）懷孕並結婚，段女心有不甘、不斷傳訊騷擾小慈「想想他（沈男）消失的時候，是去哪裡了」、「那就等妳跟他分開」，讓帶著1歲孩子的小慈非常崩潰，不但選擇與沈離婚、也提告2人求償100萬。一審宣判小慈敗訴，上訴二審後，逆轉認為2人有侵害配偶權的事實，改判需賠給小慈15萬元，全案定讞。

小慈主張，她與沈男2018年6月結婚，1個月後小孩出生，但老公竟一直與段女密切聯繫，段女甚至直接私訊她「是不是懷疑過我跟你先生有聯絡」、「是呀，非常有聯絡」、「想想他消失的時候，是去哪裡了」，接著老公又趁她北上受訓不在時，跟段女約去飯店同住4天，讓她非常痛苦，選擇跟老公離婚，並提告2人求償100萬損害賠償。

沈男表示，他在2003年在補習班當班導時認識學生段女，因年紀相仿開始交往了14年之久，段女會跑來騷擾妻子，是因為他與交往僅1年的妻子因懷孕而結婚，段女不甘2人交往這麼久，卻沒修成正果，因而感到委屈遺憾，並無真正不正當往來。

段女辯稱，她對這段感情固然有所遺憾，但深知對方已有家庭，2人僅維持朋友關係，並無逾越朋友分際之往來；她故意傳送內容空泛、充滿想像空間訊息給孫女，藉以表達心中不滿，她和沈男並無侵害對方配偶權。

法院一審時，認為小慈提供2人步行於街頭、逛家居用品賣場等照片，沒有親密肢體接觸，段女的嗆聲也只是空泛陳述及質問，不足以證明沈男與段女有逾越的舉動，駁回小慈求償100萬之訴。

小慈不服提出上訴，台南高分院檢視段女傳訊給小慈「如果管不了他」、「就別管了」、「祝你們分房愉快」、「就等你跟他分開」，而沈男也向小慈低頭「因為我跟她這段不對的關係，讓我失去了婚姻以及我最不想失去的妳，所有的一切，所有的錯，我都願意承擔以及負責」、「好了～不要再提外遇的事情了，跟妳說了，我知道錯了，不會再犯了…」。

而法院調閱了飯店的紀錄與照片，段女與1名男子同行入住、又共進午餐、逛賣場挑床包，經比對後判斷該男子就是沈男，也對應段女對小慈挑釁之詞，認為2人有不尋常交往關係，侵害了小慈婚姻當時的權益，改判2人須賠15萬元，不得上訴。

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