屏東市長參選人李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

▲屏東市長參選人李清聖發表寵物政策 。（圖／李清聖服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東市長參選人李清聖今(18)日發表寵物政策，不只要將屏東市打造成為寵物友善城市，也提倡「路殺動物不是廢棄物」人道措施，並建立寵物樹葬園區，讓屏東市成為人道進步力量的美麗城市。

李清聖手抱屏東火車站前寄車行的鎮店之寶「楊桃」發表寵物政策物政策指出，貓狗等寵物是人類最佳朋友，對寵物友善是文明的象徵，未來他將打造讓屏東市成為寵物友善城市。



「楊桃」是8歲大的豆柴狗，跟隨主人家姓楊，平常在店裡除了睡覺外，也會與顧客遊戲，聽從「好」、「不行」、「轉圈圈」、「下去」等口令，模樣逗趣可愛，在顧客間小有名氣。



李清聖說，他提倡「路殺動物不是廢棄物」的宗旨，係為傳遞尊重生命價值及提高環境衛生，目前國內有部分大城市有在辦理替流浪動物善終的措施，未來希望屏東市能夠協調寵物禮儀業者，協助不幸遭到路殺的動物送終，讓他帶著人們的祝福與尊重離開。



此外，他也規劃設立寵物友善環境空間與寵物樹葬園區，讓寵物在生時能夠暢快奔跑，生命結束後回歸自然。



針對有民眾反應，寵物植入晶片在屏東縣還要負擔100元的註冊登記費，到高雄則免費，為鼓勵屏東市飼主幫寵物植入晶片，未來這筆費用將由市公所吸收負擔。