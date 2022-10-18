打造新雲林拚未來　縣長參選人劉建國首度徒步從「建國里」出發

▲雲林縣長參選人劉建國與虎尾鎮長候選人黃清財等人，首度徒步掃街，由虎尾鎮建國里出發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國與虎尾鎮長候選人黃清財等人，17日首度徒步掃街，由「虎尾鎮建國里」出發，展開「新雲林．拚未來、爭氣向前行」徒步掃街，吸引熱情民眾上前比讚、加油喊凍選、喊縣長換人做，沿途更受到許多支持者加油、打氣，更有鄉親臨時加入「陪走」。

劉建國表示，從政之路是靠雙腳走出來的，用心服務爭取建設聽取基層聲音，他在立院表現沒有讓雲林人漏氣，年年獲得國會公民監督聯盟評鑑優秀立委殊榮，他有自信有能力帶領雲林縣拚未來，讓雲林蛻變成農業科技大縣。

劉建國指出，雲林老化嚴重，醫療資源長期不足，經過努力不斷爭取，從前朝爭取到今朝，蔡英文總統堅定支持，蘇貞昌院長拍板定案，全國首座「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」在8月15日我們虎尾開工動土，同時「台大雲林分院虎尾院區醫療大樓二期工程經費」也都確定了，兩個經費加起來150億元，打造醫療照護重鎮。

劉建國表示，虎尾有豐富文化資產與觀光旅遊，未來更要有效規劃建國新村和虎尾糖廠等空間，進而形成虎尾文化村聚落，創立青年創業的基地，提供兼顧文化保存、青年創業、觀光旅遊景點，打造新創虎尾文化村新亮點。

劉建國認為虎尾被交通部評選為經典小鎮，且有高鐵站、中山高速公路是進入雲林縣的門戶，虎尾有實力打造國際觀光小鎮，並重現五分車綠廊道、活化農博公園，整合觀光接駁巴士路線，劉建國說未來若入主縣政府，虎尾鎮長候選人黃清財也進入鎮公所，絕對會讓虎尾不一樣，共造幸福虎尾。

▲雲林縣長參選人劉建國與虎尾鎮長參選人黃清財等人，首度徒步掃街，由虎尾鎮建國里出發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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