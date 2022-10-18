陳時中座車闖紅燈未開單　員警沒看到「密錄器沒開」！網酸：太巧

記者施怡妏／綜合報導

尼莎颱風造成台北市多處發生災情，民進黨台北市長參選人陳時中17日前往內湖地區勘災，途中座車闖紅燈被警察攔下，僅勸導未開單挨轟特權，國民黨籍台北市議員徐巧芯指出，警方沒辦法提供秘密器畫面，是因為當下沒打開，該員警也沒看到陳時中的座車闖紅燈，「本來就沒有開，不是故意不提供」。

徐巧芯稍早在臉書、PTT發文，關於陳時中闖紅燈被攔下，員警有與該車駕駛對話，沒有辦法提供秘錄器畫面，因為攔下車子的警察「並沒有開秘錄器，該員警也表示沒看到陳時中的車闖紅燈」，即使就近在眼前，看了現場示意圖，距離非常近。

徐巧芯傳簡訊給內湖分局長，「建議不要針對基層同仁處分」，但必須提供公開正式的說明，告知大眾無法提供秘錄器的原因，是「本來就沒有開，不是故意不提供」。

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▲徐巧芯在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們認為太荒唐，「永遠都是那麼離奇+怪異，真是好湊巧啊！也封存30年吧」、「碰到阿中，電子設備都會失靈，會議沒紀錄，監視器也轉到off」、「然後時中也一定沒有行車紀錄器囉」、「早知道故事一定這樣演了」、「不意外，就這麼剛好」、「沒有看到闖紅燈那攔車幹嘛，要簽名嗎」、「值勤沒密錄器？騙三歲小孩嗎」。

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