更生熱舞大賽熱力四射活化更保　《甦活人生》傳捷報

▲《甦活人生》電子報2022年10月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報10月號出刊，本期頭版特別報導更保熱舞大賽，發揮更保工作時團隊合作的重要性。另外也報導政務委員林萬億談論跨領域合作資源共享的專題。此外，也報導台灣高檢署書記官長林宏松，接任更保顧問一職。

更保熱舞大賽上月28日於高檢署博愛講堂舉辦，由各地更保工作人員組隊參加。更保指出，由於更生保護會已成立77年，40歲以下的專任人員僅佔33％，可見組織逐步邁入高齡化，如何讓老店新開張，是一項重大課題。因此，更保首次舉辦「熱舞大賽」，各地分會無不熱烈響應。

高檢署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝在致詞時提到，更生保護會扮演助人的角色，助人工作除了專業技能養成，團隊精神不可或缺，集眾人之力，才能達成目標。110年配合「再犯防止推進計畫」，更保推出「強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫」，挹注不少專業個案管理師，工作人員多樣化，只有在彼此磨合下，才能順利推展業務，讓更生保護業務成為安定社會的一股力量。

另外本期電子報也報導「林政務委員萬億談跨域合作、資源共享」、「高檢署林宏松書記官長擔任本會顧問」，以及更保宜蘭分會、新北分會的秋節關懷活動，還有更保台北分會別出心裁在貓空纜車站舉辦的反賄選暨幸運草市集活動。