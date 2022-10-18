彰化颳強風！芳苑鄉醮壇遭吹垮　鹿港央廣電塔「歪腰」畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

颱風尼莎雖已解除，但在台灣各地帶來不少災情。北部強勁雨勢造成多數淹水坍方，而彰化地區颳起強風，芳苑鄉醮壇坍塌、埔鹽鄉有路燈被吹的狂搖、彰化市有大榕樹倒塌，鹿港央廣高達10層樓的電塔在清晨也被7級的強風「吹歪了」，顯見鹿港當時的強勁風勢。

▲尼莎颱風來襲彰化強風醮壇全毀（左），央廣電塔被吹彎（右）。（圖／翻攝彰化踢爆網）

▲尼莎颱風來襲彰化市寶山路大榕樹倒塌。（圖／翻攝自林世賢臉書）

芳苑鄉崙腳村崙德宮醮壇法會進行第二天醮壇被強風吹全倒、彰化市彰師大寶山校區往寶山路上，昨天深夜路旁的大榕樹不獨陣陣強勁的狂風吹襲，攔腰倒塌橫臥在馬路上、佔據車道，市長林世賢據報後隨即與清潔隊到場，花近1小時鋸除理樹枝排除障礙恢復暢通。

▲尼莎颱風來襲彰化強風醮壇全毀。（圖／翻攝自記者爆料網）

而中央廣播電臺鹿港分臺，為彰化縣鹿港鎮的電台設施，為中央廣播電台的各分台中規模最大者，電台內發射鐵塔為鹿港地標之一，經過一夜強風狂吹，竟將10層樓40米高的鋼架電塔吹彎。原本電塔呈梯形，等塔狀建築物，上方彎曲70度，被吹彎成彎腰「鞠躬狀」，令人感受到風勢強勁。

▲尼莎颱風來襲彰化強風醮壇全毀。（圖／翻攝彰化踢爆網）