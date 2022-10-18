基隆東新街土石流！千坪營造廠慘狀曝...員工遭埋被緊急拉出

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導

連日大雨狂炸基隆，基隆七堵區東新街今（18）日清晨發生土石流意外，一間當地營造廠的工寮與機具，短短時間內慘遭土石流淹埋，有些員工及時逃窗而出，但有人因逃離不及被土埋住，經旁人救援後脫困。營造廠老闆李乙忠哽咽表示，腹地約1千坪都被土石蓋過，初估財物損失1千萬。

▲基隆七堵區東新街發生土石流，營造廠遭掩埋 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆七堵區東新街今日清晨5點至6點之間，因連日大雨引起土石流，一間營造廠的工寮慘遭掩埋，現場滿目瘡痍，工寮內的許多車輛都被泥土埋住，只露出半截車身。

營造廠老闆李乙忠無奈表示，昨晚約有11到12名員工睡在工寮宿舍，到了清晨時，有員工聽到滾動的怪聲，出來一看，發現山上發生土石流，趕緊叫大家逃跑，大家為了保住性命，硬爬窗戶逃生，但仍有幾人因逃難不及，被土埋住，還好其他員工看見，把他們一一拉出。

李乙忠哽咽哭說，土石流真的很恐怖，營造廠加工寮一千坪的腹地都被土石蓋過，30幾輛工程車和一般車輛也全遭土石流掩埋，有些器具、車輛都是新的，才剛買不久，初估財物損失1千萬，這次大雨的災情那麼嚴重，他實在想不到，盼望有關單位能給予協助 。目前民進黨基隆市長候選人蔡適應協調軍方前來救災。