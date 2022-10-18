曾威豪、劉芯彤上銬畫面曝！夜店殺警遭判8年　今入獄臭臉上囚車

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

燈飾小開曾威豪2014年和當時女友劉芯彤犯下夜店殺警案，震驚全台。全案歷經8年偵審，事主曾威豪、劉芯彤已結婚生下3個孩子，終於被依聚眾鬥毆致人於死罪，各判刑8年定讞。曾、劉今憔悴現身北檢報到入獄，而稍早兩人被上銬帶上囚車的畫面曝光，但兩人始終對於在場記者的提問，全程不發一語。

▲曾威豪、劉芯彤上銬畫面曝光 。（圖／記者劉昌松攝）

這起駭人聽聞的案件發生在2014年9月13日，曾威豪與劉芯彤夥同黑幫份子，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突遭夜店安管趕離。憤怒的曾男與劉女，當晚就透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫薛貞國到場幫忙。

當天休假的薛貞國立刻與另名同事到場，並開口怒罵，「在我管區鬧什麼」、「衝三小」，隨後作勢抬腳要踹，曾男暴怒之下撂人動手，現場60多人分別徒手，或拿起棍、棒、紅龍柱，朝著薛警、安管人員猛打，在短短2分多鐘的時間內，薛警倒地不起，眾人才散去。

警方獲報前往將薛警送醫急救，仍因頭部粉碎性骨折等嚴重傷勢不治，警方專案小組，將曾威豪、劉芯彤等人逮捕後，由檢察官依殺人等罪陸續起訴72人，另移送4名少年由法官裁定保護管束後，除1人因死亡公訴不受理外，包括稱為殺警案總司令的主嫌蕭叡鴻等，絕大部分被告先前已判刑定讞入監。

而曾威豪、劉芯彤等9名被告，仍因堅稱不知受害人是警察，以及在場並未動手等理由上訴，經高院更一審判處曾、劉各徒刑8年，另外葉品成10年6月、王思凱10年、樊豪7年6月、張繼誠7年6月、劉瀚陽7年2月、王俊傑7年2月、張昱謙7年7人各被判處7年，最高法院10月5日駁回上訴確定，並通知北檢啟動防逃機制，檢察官18日傳喚曾、劉等9人到案執行。

曾威豪、劉芯彤今天一早憔悴現身北檢，而稍早兩人上銬被帶上囚車的畫面也隨之曝光。不過，畫面中兩人對於在場記者詢問，全程不發一語，快步坐上囚車，展開兩人的牢獄人生。