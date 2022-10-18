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謝和弦遞狀求翻盤：原來這就是政治，我還太菜了...妻挺孕肚相伴

記者游宗樺、劉人豪／台北報導

藝人謝和弦宣布參選中正萬華區議員，未料因曾違反毒品危害防制條例判刑4個月，目前尚未執行完畢，14日被中選會宣布不得登記。但他認為中選會的決議不合理，18日上午親自到台北高等行政法院遞狀，並前往中選會陳情，要爭回自己的參選資格。對於選資格被取消，他感嘆「原來這就是政治，就會有這一天，我還太菜了，城府不夠深。」

▲▼謝和弦 。（圖／記者游宗樺攝）

▲對於參選資格被取消，謝和弦與蘇煥智到台北高等行政法院遞狀。（圖／記者游宗樺攝）

謝和弦17日在臉書公布行政訴訟委任書、行政異議書內容，並向大眾宣布，18日早上9點由蘇煥智律師（台北市長候選人）陪同到台北高等行政法院遞狀，聲請假處分；不過，今天早上新北環快下三重龍門路段發生6輛車撞成一團的車禍，讓謝和弦稍微晚到約15分鐘抵達台北高等法院，他的妻子莉婭（藝名：陳緗妮）也挺著孕肚現身。

▲▼謝和弦 。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝和弦牽著妻子的手抵達台北高等行政法院。（圖／記者游宗樺攝）

謝和弦表示希望可以陳情成功，如果沒有成功的話，打算在2024選立委，「因為立委其實才能做的事更多。」他說，當得知議員參選資格被取消時，「就覺得，哇！這就是政治化，原來這就是政治，就會有這一天，我還太菜了，城府不夠深」

離開時謝和弦表示，有在新北環快看到車禍「感覺很嚴重，希望沒有事」，隨後與孕妻牽手搭車前往中選會陳情。

▲▼謝和弦 。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝和弦今年宣布參選中正萬華區議員，未料被中選會宣布不得登記（圖／記者游宗樺攝）

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