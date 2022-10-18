吉普車渡河翻滾真相曝！14車強闖國家公園　每車最高開罰20萬

記者蔡文淵／苗栗報導

10月16日有網友貼出一段吉普車渡河翻落河中的影片，在網路上引起熱議，警方查出事發地點是苗栗、台中交界的大安溪上游，當天警方接獲通報攔查，共查獲14部車違反水利法，將報請水利局裁罰，處新臺幣一萬元以上二十萬元以下罰鍰。

▲▼一輛灰色改裝Jimny，在前方重度改裝吉普車的拖曳下，勇闖滾滾溪流，沒想到卻迅速向左側翻，滾了一大圈。（圖／記者蔡文淵翻攝）

網路流傳的吉普車渡河影片，畫面中一輛灰色改裝Jimny，在前方重度改裝吉普車的拖曳下，勇闖滾滾溪流，沒想到卻迅速向左側翻，滾了一大圈後幸運回正，前方吉普車趕緊加足馬力，才把這輛Jimny拉進岸邊。

大湖警分局表示，10月16日下午大湖警分局象鼻派出所接獲林務局通報，有十幾輛越野吉普車進入到大安溪上游雪霸國家公園水域遊玩，因該河床間屬於禁止一般車輛通行，警方接獲報案後立即派遣轄區派出所前往攔查，果然在晚間19時20分泰安鄉梅園村梅象橋下遊500公尺處河床砂石車專用道，由大湖警察分局大安派出所及梅園派出所員警當埸查獲林姓駕駛帶頭之4部吉普車。

▲10月16日有一輛吉普車渡河翻落大安溪，當天該車隊共14部車遭警方攔查開罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

另有10部吉普車趁機走河床小路往梅象道路亦遭會同支援的保七總隊第五大隊東勢分隊員警攔獲，當天共計查獲14部越野吉普車違規行為。

警方將依違反水利法第78條第1項第6款，指定通路外行駛車輛，函請苗栗縣政府水利局處以新臺幣一萬元以上二十萬元以下裁罰。

警方在此呼籲民眾不要為了要進入大安溪上游泡野溪溫泉違法開車進入河床，不僅破壞河道，且涉水過程中也可能會造成自身的危害。

▲▼10月16日有一輛吉普車渡河翻落大安溪，當天該車隊共14部車遭警方攔查開罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）