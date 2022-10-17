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大陸 大陸焦點 特派現場

北方進入供暖期「憂重演四川缺電」　陸能源局：做好五大工作

▲▼大陸電力,電網,缺電,缺電,限電。（示意圖／CFP）

▲大陸今年夏天旱災，導致川渝大缺電。（示意圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸今年出現罕見旱情導致水電大省四川嚴重缺電，面對全球暖化衝擊之下，大陸如何在能源轉型和保障能源供應穩定方面取得平衡，避免缺電情況重演？大陸能源局副局長任京東今（17日）表示，將做好五大工作，抓好形勢監測和運行管理、協調保障發電燃料供應、加強煤炭電力產能建設、推動油氣產業高質量發展、大力發展清潔能源。

中共二十大新聞中心舉辦第一場記者會，邀請大陸發展改革委副主任趙辰昕，大陸糧食和儲備局局長叢亮，大陸能源局副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並答記者提問。

▲▼二十大新聞中心今（17日）舉行第一場記者招待會，聚焦大陸能源發展、糧食庫存以及外資營商環境等問題。今日出席記者會有發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕，發展改革委黨組成員、糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮，能源局黨組成員、副局長任京東介紹二十大後中國大陸新發展格局和高質量發展有關情況。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸能源局黨組成員、副局長任京東。（圖／記者任以芳攝）

任京東表示，今年夏天極端高溫和極端乾旱天氣相互疊加，導致水電大省四川出現用電緊張。面對災情，政府統籌調配各類資源力量，確保有效發電機組穩發滿發，充分釋放大電網跨省區互濟能力，堅決保障安全穩定供應，取得了比較好的效果。

任京東表示，在新形勢下，在進一步夯實常規能源保供基礎的同時，大力發展可再生能源，積極推動綠色低碳轉型，努力為經濟社會高質量發展提供堅強的能源保障，將重點做好五個方面的工作。

一是抓好形勢監測和運行管理。提前研判迎峰度夏、迎峰度冬電力的供需形勢，做細做實保供方案。實行全國煤炭產量日調度的機制和價格、庫存的監測機制，加強重點煤炭企業產量直接調度。督促各類電源機組應開盡開，充分釋放大電網跨省區的互濟能力。用市場化的方式引導用戶錯峰避峰。

二是協調保障發電燃料供應。簽訂壓實《煤炭安全保供責任書》，對有關省區完成產量和調出量進行政策激勵或約束，同步加強電煤中長期合同履約監管。目前全國統調電廠的存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍，處於歷史最高水平。

三是加強煤炭電力產能建設。今年前8個月全國煤炭產量29.3億噸，同比增長了11％。「十四五」以來全國新投產各類電源裝機超過了2.7億千瓦，新增向中東部送電能力在2000萬千瓦以上。

▲▼二十大新聞中心今（17日）舉行第一場記者招待會，聚焦大陸能源發展、糧食庫存以及外資營商環境等問題。今日出席記者會有發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕，發展改革委黨組成員、糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮，能源局黨組成員、副局長任京東介紹二十大後中國大陸新發展格局和高質量發展有關情況。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大新聞中心首場記者會，聚焦能源發展、糧食庫存、外資營商環境等問題（圖／記者任以芳攝）

四是推動油氣產業高質量發展。統籌推進產供儲銷體系建設，大力提升油氣勘探開發力度，不斷完善油氣進口保障體系。目前國內原油產量已經連續3年增產，天然氣的產量連續5年增產超過100億立方米，油氣的儲備能力穩步提升，市場穩定供應的底氣進一步增強。

五是大力發展清潔能源。穩步推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能基地和海上風電基地的建設，加快推進西南大型水電站的建設，比如說烏東德和白鶴灘等巨型水電站建成投產，積極安全有序發展沿海核電。大力發展抽水蓄能電站，建設新型儲能電站，不斷提升系統的調節能力。

任京東表示，目前，大陸北方地區正在陸續進入冬季供暖期，政府正會同有關方面全力以赴做好各項準備，多措並舉增強能源供應，目標是要確保人民群眾溫暖過冬。

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