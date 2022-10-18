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劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！　國民負責「要市長幹什麼」

▲▼受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，北台灣整日暴雨，台北內湖康樂隧道邊坡土石滑落，雙向車道受阻，柯文哲市長晚間前往康樂隧道視察搶通狀況 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲表示，「國民要為自己的行為負責」引發許多討論 。（圖／記者李毓康攝） 

記者林彥臣／綜合報導

受到尼莎颱風外圍環流與東北季風持續影響，北台灣連日大雨造成許多災情，台北市長柯文哲16日當天在南投輔選，隨後又表示，「國民要為自己行為負責」。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑對此震怒飆罵柯文哲，「你下台吧！」、「國民要為自己行為負責，要你這個市長幹什麼」。

劉寶傑在17日播出的節目表示，「我是台北市民，我今天看到我們台北市長這樣，你下台吧！百齡橋下面淹了50台車，不管之前有沒有通知，民胞物與總是要體諒一下，車子不移走算你家的事，有人這樣對自己百姓講話嗎？」

劉寶傑接著說，「你要票的時候，就謙恭下士、非常謙卑，你要下台了，就不管了，就傲慢到了極點，柯文哲還講，『每個國民要對自己的行為負責』如果每個國民都可以對自己的行為負責，我要市長幹什麼！要市政府幹什麼！要國家幹什麼！」

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人）

來賓吳子嘉對此表示，柯文哲跟國民吵架，他不是要選總統嗎？國民都負責那總統就不要選了。

吳子嘉分析，「災難政治學」考驗每一個政府的首長，碰到災難是什麼態度，而不是要做什麼事情，他今天的態度就是「恁兜的代誌，淹死了、財損了，攏恁兜的代誌」。

劉寶傑表示，「周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時，你不到這個時刻，我還不知道你的真面目！」

吳子嘉補充，柯文哲的政治判斷已經失去準頭，危機處理是政府首長唯一的功能，而且是唯一的檢驗標準。

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