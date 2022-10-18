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北市關水門3階段　見「只出不進」就要小心！再晚河水恐溢入市區

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&amp;我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

▲基隆河畔的百齡橋下一處停車場16日有許多車輛慘遭泡水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&amp;我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

中央社

颱風尼莎帶來豪雨，台北市百齡橋下許多車輛慘遭泡水。水利處指出，水門啟閉分為3階段，首先是宣布「只出不進」，即水位有可能淹上高灘地，建議民眾此時就將車輛移入市區。

受到颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，台北市連日降下豪雨，台北市水利處16日密切監測河川水位高度，16日上午8時起宣布全市疏散門只出不進，上午11時起開始關閉淡水河沿線疏散門，下午4時起關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門。

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不過，位於基隆河畔的百齡橋下一處停車場16日有許多車輛慘遭泡水，有車主抱怨當天下午4時起關水門，「臺北市政府」官方Line帳號卻在當天下午4時41分才通知，根本來不及移車。

▲▼ 百齡橋下慘況 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲百齡橋下慘況 。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

台北市水利處河川工程科長范振峰向中央社記者說明，疏散門關閉分成颱風與暴雨2種情況，颱風屬於較常見狀況，將近半天到1天以前就可以開始準備、宣布幾點關；暴雨則數年才會出現1次，須人工監控河川水位，例如民國106年發生的0602水災。

范振峰指出，若是一般颱風的狀況，由於關閉疏散門的時機很明確，就是七級風暴風半徑觸碰到台灣東北角的時刻，所以能夠執行6小時前通知、3小時前開始關、2小時前開始拖吊的程序。

至於16日的狀況，范振峰說，因為氣象局已發布豪雨特報，所以水利處在當天上午8時即宣布只出不進，藉此宣導並建議民眾可以開始將車輛移入市區，同時持續觀看水位，直到當天下午3時許河川水位因連續強降雨急速上漲到三級警戒水位、2小時內即會到達高灘地，才緊急開始關閉疏散門。

▲▼ 百齡橋下慘況 。（圖／記者黃宥寧攝）

根據「台北市轄疏散門啟閉作業規定」，疏散門關閉分為3階段，首先是發布疏散門可能關閉及只出不進訊息；接著依據水利署通報或水利處監視水位達疏散門關閉需求時開始關閉，同時通報災害應變中心召開功能群組會議，通知相關單位；最後階段則是重啟疏散門。

范振峰表示，由於氣象局總雨量預測為平均值，無法準確推估何時會在哪裡下多少，只能用即時觀測並在到達警戒水位時趕快通知、緊急應變，若16日先安排拖吊作業、未即時關水門，恐怕河水已滿溢入市區。

至於過程中有無不符合SOP（標準作業流程），范振峰指出，均依據規定辦理，不過官方Line帳號太晚通知確實有精進空間，後續將依照台北市長柯文哲指示，跨局處討論如何優化。

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃宥寧攝）

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